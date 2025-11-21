Zee Rajasthan
11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाईकर्मियों का आंदोलन, 25 नवम्बर से हड़ताल पर जाएंगे

Jaipur News: राजस्थान में  नगर निगम जयपुर के करीब 8,000 से ज़्यादा सफाईकर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 नवंबर से झाड़ू डाउन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है. इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था चरमराने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

Published: Nov 21, 2025, 07:35 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:35 PM IST

11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाईकर्मियों का आंदोलन, 25 नवम्बर से हड़ताल पर जाएंगे

Jaipur News: प्रवासी राजस्थानी दिवस और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे बड़े आयोजनों के ठीक बीच राजधानी की सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है. नगर निगम जयपुर के करीब 8,000 से ज़्यादा सफाईकर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 नवंबर से झाड़ू डाउन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है. इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था चरमराने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

चार दिन तक क्रमिक अनशन चलाने के बाद आज से कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने साफ कहा कि अब सरकार को या तो समाधान देना होगा, या फिर शहर को संकट के लिए तैयार रहना होगा. कर्मचारी यूनियन की मांगें साफ-सुथरी हाजरी से शुरू होकर ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने, वर्षों से ठेके पर काम कर रहे मजदूरों को नियमित करने, लंबित भर्ती खोलने और मृतक आश्रितों के प्रकरण निपटाने जैसे मुद्दों तक फैली हैं. यूनियन का दावा है कि अगस्त 2024 में कोर्ट केस को लेकर हुए समझौते पर अब तक अमल नहीं हुआ, जबकि कई कर्मचारी गंभीर बीमारी और परिवारिक संकट के बावजूद सिस्टम के चक्कर काट रहे हैं.


संगठन का आरोप है कि हर त्योहार, रविवार और अवकाश पर ड्यूटी तो ले ली जाती है, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिलता. ऊपर से हाजरी के लिए नया मोबाइल एप लागू कर कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ाया जा रहा है.

यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 24 नवंबर तक ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 25 नवंबर की सुबह से सभी सफाईकर्मी झाड़ू, डाउन कर देंगे. ऐसे में शहर की सड़कें कचरे से पट सकती हैं और आयोजनों के दौरान राजधानी का “क्लीन इमेज” सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

