Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने किया ऐलान, 21 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी

Jaipur News: नगर निगम जयपुर में तैनात करीब आठ हजार सफाईकर्मियों ने 21 नवंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 14, 2025, 08:29 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!
7 Photos
rajasthan scheme

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad mangodi ki sabzi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!
7 Photos
Rajasthan Government Project

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने किया ऐलान, 21 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी

Jaipur News: नगर निगम जयपुर में तैनात करीब आठ हजार सफाईकर्मियों ने 21 नवंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने ठेका प्रथा समाप्त करने और मोबाइल एप से हाजिरी की बाध्यता हटाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.

संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि वे 10 नवंबर से लगातार प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं. इसी दिन निगम मुख्यालय पर धरना भी दिया गया था, लेकिन नगर निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया चलने के कारण कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डंडोरिया के अनुसार अब जब निगमों का मर्जर पूरा हो चुका है और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं, तो यूनियन ने 20 नवंबर तक मांगों के निस्तारण की समय-सीमा तय की है. उन्होंने कहा कि यदि तय अवधि में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया, तो सभी सफाईकर्मी 21 नवंबर से काम बंद कर देंगे.

यूनियन की प्रमुख मांगों की बात करें, तो नए मोबाइल एप से उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता खत्म की जाए. ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वर्षों से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए. रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए. गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के आश्रितों को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति मिले.

झूठी शिकायतों पर हुई निरस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. अगस्त 2024 में सरकार और यूनियन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं. मृतक आश्रितों के लंबित प्रकरणों का निपटारा कर नियुक्तियां दी जाएं. जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक (SI) और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर लंबित पदोन्नतियां की जाएं.

अवकाश रविवार और त्योहारों पर ड्यूटी करवाने पर ओवरटाइम दिया जाए तथा सभी कर्मचारियों के आरजीएचएस कार्ड सक्रिय करवाए जाएं. सफाईकर्मियों को एल-1 से एल-2 ग्रेड पे में पदोन्नत किया जाए. कार्यवाहक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वहीं बनाए रखा जाए. दफ्तरों में तैनात कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news