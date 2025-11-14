संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने किया ऐलान, 21 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे सफाईकर्मी

Jaipur News: नगर निगम जयपुर में तैनात करीब आठ हजार सफाईकर्मियों ने 21 नवंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है.
Jaipur News: नगर निगम जयपुर में तैनात करीब आठ हजार सफाईकर्मियों ने 21 नवंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने ठेका प्रथा समाप्त करने और मोबाइल एप से हाजिरी की बाध्यता हटाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.
संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि वे 10 नवंबर से लगातार प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं. इसी दिन निगम मुख्यालय पर धरना भी दिया गया था, लेकिन नगर निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया चलने के कारण कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई.
डंडोरिया के अनुसार अब जब निगमों का मर्जर पूरा हो चुका है और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं, तो यूनियन ने 20 नवंबर तक मांगों के निस्तारण की समय-सीमा तय की है. उन्होंने कहा कि यदि तय अवधि में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया, तो सभी सफाईकर्मी 21 नवंबर से काम बंद कर देंगे.
यूनियन की प्रमुख मांगों की बात करें, तो नए मोबाइल एप से उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता खत्म की जाए. ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर वर्षों से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए. रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए. गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के आश्रितों को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति मिले.
झूठी शिकायतों पर हुई निरस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. अगस्त 2024 में सरकार और यूनियन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं. मृतक आश्रितों के लंबित प्रकरणों का निपटारा कर नियुक्तियां दी जाएं. जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक (SI) और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर लंबित पदोन्नतियां की जाएं.
अवकाश रविवार और त्योहारों पर ड्यूटी करवाने पर ओवरटाइम दिया जाए तथा सभी कर्मचारियों के आरजीएचएस कार्ड सक्रिय करवाए जाएं. सफाईकर्मियों को एल-1 से एल-2 ग्रेड पे में पदोन्नत किया जाए. कार्यवाहक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वहीं बनाए रखा जाए. दफ्तरों में तैनात कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाए.
