जांच रिपोर्ट आने के बाद भी जंगल सफारी के दोषियों और जिम्मेदारों पर क्यों नहीं गिरी गाज?

Jaipur News: जंगल में अवैध सफारी के बावजूद अब तक दोषियों पर वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. 7 दिन की जांच में रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि जंगल में अवैध रूप से सफारी करवाई गई, लेकिन वन विभाग ने अब तक सिर्फ एक प्राइवेट व्यक्ति को हटाकर पला झाड़ लिया.

कब गिरेगी गाज?

वन विभाग जयपुर के जंगल में अवैध सफारियों के दोषियों और जिम्मेदारों को बचाने में जुटा है. ज़ी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने जांच के आदेश दिए. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन जंगल के बाद 9 फरवरी को जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन दोषियों पर 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

केवल प्राइवेट व्यक्ति पर्यटक ड्राइवर को हटाया गया. फॉरेस्टर किशन मीणा को झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगा दिया. अब सवाल ये है कि क्या किशन मीणा ने अवैध सफारी की अनुमति दी, आखिर क्यों किशन मीणा को झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगाया?

सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट भी बनकर आला अफसरों तक पहुंच गई, जिसमें अवैध सफारी और गड़बड़ी का जिक्र है. ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या वन मंत्री संजय शर्मा पूरे प्रकरण में एक्शन लेंगे? क्या वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन उपाध्याय पर कार्रवाई करेंगे? या इसी फिर अवैध सफारी के दोषियों और लापरवाह जिम्मेदार अफसरों को बचाया जाएगा?

ये है जयपुर की 3 सफारियों के जिम्मेदार अफसर?

जयपुर में झालाना, आमागढ़ और बीड पापड लैपर्ड सफारियों के जिम्मेदार अफसरों के लापरवाही के कारण भी जंगल में खुलेआम अवैध रूप से सफारी हो रही थी. ज़ी मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि जंगल में अवैध रूप से सफारी करवाई जा रही.

वन सरंक्षक मोनाली सेन ने जांच कर रिपोर्ट आला अफसरों को सौंप दी है. वहीं DCF विजयपाल सिंह ने माना था कि जंगल में अवैध सफारी करवाई जा रही थी. DCF विजयपाल सिंह, ACF देवेंद्र सिंह, ACF संतोष मीणा, रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत, रेंजर रघुवेंद्र सिंह जिम्मेदार जंगल सफारी के जिम्मेदार अधिकारी है.

क्या कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं?

अब सवाल ये है कि 10 दिन के बाद भी दोषी अफसरों और जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये भी है कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं? क्या दोषियों पर गाज गिरेगी या अफसरों को वन विभाग बचाता रहेगा?

