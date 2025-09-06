Zee Rajasthan
जयपुर वालों के लिए खुशखबरी, दूध, घी, बटर और पनीर की कीमतों में बड़ी गिरावट

Jaipur News: केंद्र सरकार ने घी, बटर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है जबकि टेट्रा पैक दूध, पनीर पर लगने वाली 5 फीसदी जीएसटी को हटाने की घोषणा की है. इसी तरह आईसक्रीम पर 18 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. 

Published: Sep 06, 2025, 08:02 AM IST | Updated: Sep 06, 2025, 08:02 AM IST

जयपुर वालों के लिए खुशखबरी, दूध, घी, बटर और पनीर की कीमतों में बड़ी गिरावट

Jaipur News: रोज़ाना की थाली से लेकर त्योहारों की थाली तक अब घी, पनीर, बटर और दूध के दाम हल्के होंगे. केंद्र सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने का ऐलान महज़ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि सीधे आम आदमी की रसोई को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है. 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी और इसके असर से जयपुर की रसोई का खर्च कम होगा.

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में किए गए संशोधन करके आमजन को बड़ी राहत देने का एलान किया है. ये संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू होगी. इसके लागू होने के बाद अगर जयपुर डेयरी अपने उत्पादों की दरों में कमी करती है तो आमजन को सरस का घी 37 से 38 रुपये लीटर तक सस्ता मिल सकता है.

जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया

दरअसल केंद्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी और जिन पर 5 फीसदी जीएसटी लग रही है उनको शून्य कर दिया है. जयपुर की बात करें तो यहां ज्यादातर लोग जयपुर डेयरी के दुग्ध उत्पादों सरस दूध, घी, बटर, पनीर इत्यादि का उपयोग करते है. अगर जयपुर डेयरी प्रशासन केंद्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को लागू करता है तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी.
केंद्र सरकार ने घी, बटर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है जबकि टेट्रा पैक दूध, पनीर पर लगने वाली 5 फीसदी जीएसटी को हटाने की घोषणा की है. इसी तरह आईसक्रीम पर 18 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है.

क्या होंगी नई दरें

नई दरों के मुताबिक सरस का 200 ग्राम का पनीर वर्तमान में बाजार में 77 रुपये का मिलता है, जो 22 सितंबर के बाद से 3.66 रुपये तक कम यानी करीब 73-74 रुपये में उपलब्ध हो सकता है. वहीं 1 किलोग्राम वाले पनीर का पैकिट जो अभी 380 रुपये में मिल रहा है, वह 18 रुपये तक कम होकर 362 रुपये में मिल सकता है. इसी तरह एक लीटर घी (सामान्य) जो वर्तमान में 588 रुपये तक मिलता है वह 37 रुपये कम होकर 551 रुपये तक बाजार में मिल सकता है. इसी तरह गाय का घी जो अभी 608 रुपये तक मिलता है वह 38 रुपये कम होकर 570 रुपये तक मिल सकता है. सरस बटर का 100 एमएल का पैक जो बाजार में अभी 60 रुपये में मिलता है वह 4 रुपये सस्ता होकर 56 रुपये तक, जबकि 500 एमएल का पैक 290 रुपये में मिल रहा है वह 18 रुपये तक कम होकर 272 रुपये में मिल सकता है.


जयपुर डेयरी की तरफ से वर्तमान में दो तरह के ट्रेटा पैक दूध बाजार में उपलब्ध करवाए जाते है, जिसमें एक शक्ति के नाम से बिकने वाला एक लीटर का पैक 74 रुपये में बाजार में मिलता है. वह 3.52 रुपये तक सस्ता होकर 71 रुपये तक में मिल सकता है. इसी तरह फिट एंड फाइन नाम से मिलने बिकने वाला ट्रेटा पैक जो अभी 66 रुपये में मिलता है वह 63 रुपये में मिल सकता है.


बहरहाल, हालांकि राहत का यह गणित तभी हकीकत बनेगा जब जयपुर डेयरी और अन्य कंपनियां जीएसटी दरों की कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी. आने वाले दिनों में दाम घटने से दुग्ध उत्पादों की खपत और मांग दोनों में इजाफा हो सकता है. नवरात्र और दीपावली से पहले यह टैक्स राहत सीधे घर-घर तक उत्सव का तोहफा मानी जा रही है. परिवारों के लिए अब मिठाइयों और व्यंजनों में घी-पनीर का बजट थोड़ा आसान होगा.

