Saras Ghee Price Hike: एक झटके में इतने बढ़ गए सरस घी के दाम, खरीदने वालों की जेब में लगेगी आग!

Saras Ghee Price Update: नए साल की शुरुआत में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने सरस घी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. फेडरेशन की ओर से घी के दाम 20 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए हैं, जिससे थोक और संस्थागत खरीदारों पर सीधा असर पड़ेगा.

नई दरों के अनुसार, 15 किलो के टीन पर कुल 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. RCDF ने स्पष्ट किया है कि कंज्यूमर पैक (छोटे पैक) के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आम घरेलू उपभोक्ताओं को अभी राहत दी गई है, जबकि बड़े पैक महंगे हुए हैं.

पहले भी बढ़ाए जा चुके दाम

यह पहली बार नहीं है जब सरस घी के दाम बढ़ाए गए हों. इससे पहले 22 अगस्त को भी RCDF ने 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद 28 अक्टूबर को एक बार फिर घी के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया था, लेकिन उस समय GST उत्सव के चलते फेडरेशन ने अपना आदेश वापस (विड्रॉ) ले लिया था और कीमतों में तत्काल वृद्धि लागू नहीं की गई थी.

क्यों बढ़ाए गए सरस घी के दाम

अब नए साल की शुरुआत में RCDF ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया है. बताया जा रहा है कि उत्पादन लागत, कच्चे माल की कीमतों और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है. खासकर होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई निर्माता और बड़े उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जो 15 किलो के टीन का उपयोग करते हैं.

उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि लागत का दबाव इसी तरह बना रहा, तो अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल RCDF ने कंज्यूमर पैक के दाम स्थिर रखकर आम जनता को राहत देने की कोशिश की है.

नए साल की शुरुआत में सरस घी की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई की चिंता जरूर बढ़ा दी है. उपभोक्ताओं की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में RCDF अन्य उत्पादों के दामों में कोई बदलाव करता है या नहीं.

