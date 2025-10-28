रातों रात बढ़ गए सरस घी के दाम, अब गाय का घी 600 रुपए प्रतिलीटर

Jaipur News : महंगाई से राहत देने के केन्द्र सरकार के फैसले का असर अब आमजन तक नहीं रह गया है. केन्द्र की मोदी सरकार ने बीते महीने घी,पनीर समेत कई खाद्य उत्पादों पर जीएसटी घटाकर राहत देने की घोषणा की थी. इसी के बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने भी सरस घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की थी. लेकिन अब राहत को झटका देते हुए RCDF ने सरस घी की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.

नई दरें आज से लागू

RCDF की नई रेट लिस्ट के अनुसार अब एक लीटर सामान्य सरस घी का पैकेट 551 रुपए के बजाय 581 रुपए में मिलेगा. वहीं गाय का घी 570 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति लीटर हो गया है. इसी तरह 15 किलोग्राम टिन पैक (सामान्य घी) जो अब तक 603 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था, अब 633 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगा. वहीं गाय का घी टिन पैक 622 रुपए से बढ़कर 652 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है.

केंद्र सरकार ने डेयरी उत्पादों पर घटाई थी जीएसटी

22 सितंबर को केन्द्र सरकार ने दूध से बने उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया था. जिन पर पहले से 5% जीएसटी लग रही थी, उन्हें शून्य (0%) कर दिया गया था. इस फैसले के बाद सरस घी (सामान्य) की कीमत 588 रुपए से घटकर 551 रुपए प्रति लीटर हो गई थी.

जनता के बजाय कंपनियों ने उठाया जीएसटी का फायदा

सरकार ने इस निर्णय को ‘जीएसटी उत्सव’ के रूप में प्रचारित किया था और दावा किया था कि इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा. लेकिन बाजार में हालात उलट दिखे. कई कंपनियों ने उत्पादों की कीमतें फिर से बढ़ा दीं, जिससे राहत का असर खत्म हो गया.

तेल, साबुन, नमकीन, बिस्किट, घी, पनीर जैसे रोजमर्रा के उत्पादों की एमआरपी कंपनियों ने सितंबर-अक्टूबर में बढ़ा दी, जिससे उपभोक्ताओं तक जीएसटी में कमी का कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाया.

