Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रातों रात बढ़ गए सरस घी के दाम, अब गाय का घी 600 रुपए प्रतिलीटर

Jaipur News : RCDF की नई रेट लिस्ट के अनुसार अब एक लीटर सामान्य सरस घी का पैकेट 551 रुपए के बजाय 581 रुपए में मिलेगा. वहीं गाय का घी 570 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति लीटर हो गया है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 28, 2025, 10:36 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 10:36 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां
8 Photos
Chhath Mahaparva

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, राजस्थान के इन शहरों में दिखी अद्भुत झलकियां

राजस्थान के 28 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 28 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?
7 Photos
mughal

कौन था वो मुगल बादशाह जिसने बनवाया 12 किलो का सोने का सिक्का?

रातों रात बढ़ गए सरस घी के दाम, अब गाय का घी 600 रुपए प्रतिलीटर

Jaipur News : महंगाई से राहत देने के केन्द्र सरकार के फैसले का असर अब आमजन तक नहीं रह गया है. केन्द्र की मोदी सरकार ने बीते महीने घी,पनीर समेत कई खाद्य उत्पादों पर जीएसटी घटाकर राहत देने की घोषणा की थी. इसी के बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने भी सरस घी के दामों में 37 रुपए तक की कमी की थी. लेकिन अब राहत को झटका देते हुए RCDF ने सरस घी की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.

नई दरें आज से लागू
RCDF की नई रेट लिस्ट के अनुसार अब एक लीटर सामान्य सरस घी का पैकेट 551 रुपए के बजाय 581 रुपए में मिलेगा. वहीं गाय का घी 570 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति लीटर हो गया है. इसी तरह 15 किलोग्राम टिन पैक (सामान्य घी) जो अब तक 603 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था, अब 633 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगा. वहीं गाय का घी टिन पैक 622 रुपए से बढ़कर 652 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है.

केंद्र सरकार ने डेयरी उत्पादों पर घटाई थी जीएसटी
22 सितंबर को केन्द्र सरकार ने दूध से बने उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया था. जिन पर पहले से 5% जीएसटी लग रही थी, उन्हें शून्य (0%) कर दिया गया था. इस फैसले के बाद सरस घी (सामान्य) की कीमत 588 रुपए से घटकर 551 रुपए प्रति लीटर हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनता के बजाय कंपनियों ने उठाया जीएसटी का फायदा
सरकार ने इस निर्णय को ‘जीएसटी उत्सव’ के रूप में प्रचारित किया था और दावा किया था कि इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा. लेकिन बाजार में हालात उलट दिखे. कई कंपनियों ने उत्पादों की कीमतें फिर से बढ़ा दीं, जिससे राहत का असर खत्म हो गया.

तेल, साबुन, नमकीन, बिस्किट, घी, पनीर जैसे रोजमर्रा के उत्पादों की एमआरपी कंपनियों ने सितंबर-अक्टूबर में बढ़ा दी, जिससे उपभोक्ताओं तक जीएसटी में कमी का कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news