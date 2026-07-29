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गुरु पूर्णिमा : मुस्लिम युवक ने संस्कृत सीखी, मां को रामायण सुनाई, बन गया वैष्णव संत

Guru Purnima : एक मुस्लिम युवक, संस्कृत सीखता है, अपनी मां को वाल्मीकि रामायण सुनाता है और फिर वैष्णव संत बनकर गुरु की शरण में पहुंच जाता है. जयपुर के सरस निकुंज में आज भी लगी है उस ‘सनम साहब’ की तस्वीर..जो बता रही है कि गुरु के दरबार में धर्म नहीं पूछा जाता, सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 29, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 01:26 PM IST
गुरु पूर्णिमा : मुस्लिम युवक ने संस्कृत सीखी, मां को रामायण सुनाई, बन गया वैष्णव संत
Image Credit: गुरु पूर्णिमा पर सरस निकुंज से कहानी

Guru Purnima : गुरु पूर्णिमा पर सरस निकुंज से भक्ति की वो कहानी, जहां धर्म की दीवारें श्रद्धा के आगे छोटी पड़ गईं. करीब 150 साल पुरानी इस पीठ की परंपरा में दर्ज यह कहानी बताती है कि भक्ति की राह में धर्म नहीं, भाव सबसे बड़ा होता है. अजमेर में जन्मे याकूब के पिता सरकारी अस्पताल में प्रधान चिकित्सक थे. याकूब के लिए डॉक्टर बनने का रास्ता तैयार था, लेकिन मां की एक इच्छा ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. मां रामायण सुनना चाहती थीं. जब कोई उन्हें रामायण सुनाने को तैयार नहीं हुआ तो मां ने बेटे से कहा संस्कृत सीखो और मुझे वाल्मीकि रामायण सुनाओ. याकूब ने मां की इच्छा को अपना संकल्प बना लिया. लेकिन रास्ता आसान नहीं था. उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था. याकूब ने शाकाहारी जीवन अपनाया और अलवर के पंडित गंगासहाय शर्मा से संस्कृत सीखनी शुरू की. संस्कृत सीखी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी और फिर अपनी मां को रामायण सुनाई. लेकिन रामायण सुनाने की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई.

सनम साहब बन गए, सरस निकुंज की धार्मिक परंपरा का हिस्सा

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रामायण ने याकूब के भीतर अध्यात्म का ऐसा बीज बोया, जिसने उन्हें वैष्णव भक्ति की राह पर ला खड़ा किया. अलवर में याकूब की मुलाकात शुक संप्रदाय के संत सरस माधुरी शरण महाराज से हुई. उन्होंने गुरु से शिष्य बनाने का आग्रह किया. 11 दिसंबर 1912 को सरस माधुरी शरण महाराज ने मोहम्मद याकूब को दीक्षा दी. दीक्षा के बाद उनका नाम रखा गया श्यामाशरण, लेकिन गुरु उन्हें प्यार से सनम साहब कहकर पुकारते थे. इसके बाद सनम साहब सरस निकुंज की धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन गए. रासलीला में शामिल हुए, वृंदावन जाते रहे, अजमेर में राधाष्टमी मनाते रहे और वैष्णव परंपरा के धार्मिक उत्सवों में पूरी श्रद्धा से शामिल होते रहे.

सरस निकुंज पीठ की करीब 150 साल पुरानी परंपरा

आज भी सरस निकुंज में गुरु परंपरा के संतों के बीच सनम साहब की तस्वीर, उसी सम्मान के साथ मौजूद है. तस्वीर नहीं, भक्ति का दस्तावेज हैं. सरस निकुंज की झांकी में श्री शुक सखिजी और श्रीप्रेम मंजरीजी की सेवा भावना के साथ गुरु परंपरा में सरस माधुरी शरण, रसिक माधुरी शरण और सनम साहब भी स्मरण किए जाते हैं. यानी एक ही परंपरा में अलग-अलग पहचानें नहीं, एक ही भाव भक्ति. सरस माधुरी शरण महाराज के बारे में सनम साहब ने श्री सरस सागर में लिखा कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, जिस दिन सतगुरु ने उन्हें अपना शिष्य बनाया. सरस निकुंज पीठ के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया के मुताबिक, सनम साहब की कहानी आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाती है. मां की सेवा से शुरू हुई यह यात्रा भगवान की सेवा तक पहुंची. गुरु के सामने धर्म नहीं, श्रद्धा मायने रखती है. सरस निकुंज पीठ की करीब 150 साल पुरानी परंपरा में दिल्ली से जयपुर आई शुक संप्रदाय की धारा के पहले आचार्य सरस माधुरी शरण महाराज रहे. उनके बाद रसिक माधुरी शरण महाराज और अब वर्तमान में अलबेली माधुरी शरण महाराज पीठ पर विराजमान हैं.

सरस निकुंज पीठ की करीब 150 साल पुरानी परंपरा
जयपुर के सरस निकुंज की दीवार पर लगी सनम साहब की तस्वीर

सरस निकुंज की दीवार पर लगी सनम साहब की तस्वीर

बहरहाल, भारत की भक्ति परंपरा में ऐसे उदाहरण पहले भी मिलते हैं. मुस्लिम संत-कवि रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का केंद्र बनाया. वहीं काले खां करौली के मदनमोहनजी महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं. यानी सदियों से भक्ति ने पहचान की दीवारों को चुनौती दी है. और आज गुरु पूर्णिमा पर जयपुर के सरस निकुंज की दीवार पर लगी सनम साहब की तस्वीर उसी परंपरा की एक जीवंत याद है. एक मुस्लिम युवक, जिसने मां के लिए संस्कृत सीखी. रामायण पढ़ी, रामायण सुनाते-सुनाते कृष्ण भक्ति में डूब गया और आखिरकार वैष्णव संत बनकर गुरु की शरण में पहुंच गया. शायद इसीलिए गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है . गुरु के द्वार पर पहचान नहीं पूछी जाती, वहां सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है.

जयपुर के सरस निकुंज की दीवार पर लगी सनम साहब की तस्वीर

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