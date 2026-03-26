सरस बनेगा नेशनल ब्रांड! RCDF ने शुरू किए अनोखे प्रयोग, बटर अब ‘चिपलेट’ में, ऊंटनी दूध से पाउडर

Rajatshan News: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) अब डेयरी क्षेत्र में नवाचार और ब्रांडिंग के जरिए नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है. सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर का मजबूत नाम बनाने के लिए फेडरेशन ने कई अनोखे प्रयोग शुरू किए हैं. इन प्रयोगों से न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि राजस्थान की डेयरी इंडस्ट्री को देशभर में पहचान मिलेगी.



रिकॉर्ड मुनाफा, 47 साल का सबसे बड़ा उछाल

RCDF ने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ 47 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक मुनाफा कमाया है. प्रमुख सचिव विकास सीतारामजी भाले ने सरस संकुल में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान फेडरेशन के कार्यों की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि RCDF ने न सिर्फ उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि प्रबंधन और लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय सुधार किया है.



ऊंटनी के दूध से पाउडर और बटर अब ‘चिपलेट’ में

बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव ऊंटनी के दूध को पाउडर फॉर्म में विकसित करने का था. राजस्थान में ऊंट पालन की परंपरा को देखते हुए यह प्रयोग डेयरी सेक्टर के लिए नया आयाम साबित हो सकता है. साथ ही, बटर को ‘चिपलेट’ फॉर्म में बाजार में उतारने का इनोवेटिव प्लान भी तैयार किया गया है. यह प्रयोग सरस के उत्पादों को आधुनिक पैकेजिंग और लंबे समय तक स्टोरेज के लिए उपयुक्त बनाएगा.

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डेयरी में टेक्नोलॉजी एंट्री, क्वालिटी डैशबोर्ड बनेगा

बैठक में डेयरी सेक्टर को प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया. राज्यभर में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल डैशबोर्ड विकसित करने और अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया. यह कदम मिलावट मुक्त दूध सुनिश्चित करेगा और उपभोक्ताओं के भरोसे को और मजबूत बनाएगा.



45 लाख लीटर रोजाना संकलन, अब विस्तार की तैयारी

RCDF की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बैठक में बताया कि वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन करीब 45 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है. फेडरेशन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरू किए गए 1000 करोड़ रुपये के फंड को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है.



‘दूध का दूध, पानी का पानी’ अभियान ने बढ़ाया भरोसा

“दूध का दूध, पानी का पानी” अभियान के जरिए RCDF ने मिलावटी दूध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है. इस अभियान से उपभोक्ताओं का सरस ब्रांड के प्रति विश्वास और बढ़ा है. अब यही भरोसा ब्रांडिंग, पैकेजिंग और नए उत्पादों के जरिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना है.