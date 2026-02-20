कौन हैं सरपंच बंशीधर गढ़वाल, जिन राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले लगे गंभीर आरोप?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सांगानेर तहसील स्थित ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा के सरपंच बंशीधर गढ़वाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान के जयपुर जिले की सांगानेर तहसील स्थित ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा में सरकारी विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. गांव के लोगों का आरोप है कि जहां विकास होना चाहिए था, वहां जमीनी स्तर पर काम हुआ ही नहीं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये का भुगतान दर्शा दिया गया है.
ग्रामीणों के अनुसार, साल 2018–19 में सीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत बजट का दुरुपयोग किया गया. न तो निर्धारित स्थानों पर सड़क बनी और न ही नालियों का निर्माण हुआ, जबकि कागजों में पूरा काम दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया.
सरपंच पर सीधे आरोप
इस पूरे मामले में तत्कालीन सरपंच बंशीधर गढ़वाल पर सरकारी धन के गबन, फर्जी बिलिंग और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर या तो घटिया गुणवत्ता का काम हुआ या फिर काम हुआ ही नहीं.
2025 में दी गई थी शिकायत
गांव के अनेक निवासियों ने साल 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), जिला कलेक्टर जयपुर और लोक युक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे और मामला हाईकोर्ट व लोकायुक्त तक ले जाएंगे.
ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे मामले पर ACB से निष्पक्ष जांच करवाई जाए. साथ ही दोषियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज हो. सरकारी धन की पूरी तरह रिकवरी और जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल निलंबन व विभागीय कार्रवाई की जाए.
