/‘भयंकर’, ‘भिक्षा’, ‘दहीभाई’ जैसे नामों पर विवाद, डोटासरा बोले- बच्चों के आत्मसम्मान से भद्दा मजाक

Sarthak Naam Abhiyan controversy: राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए ‘सार्थक नाम अभियान’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस अभियान की तीखी आलोचना करते हुए इसे संवेदनहीन और बच्चों के आत्मसम्मान से भद्दा मजाक बताया है.



डोटासरा का तीखा हमला

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नाम बदलने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया तथाकथित “सार्थक नाम अभियान” पूरी तरह संवेदनहीन है और बच्चों के आत्मसम्मान से भद्दा मजाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने 2950 नामों की सूची जारी की है, लेकिन इसमें मासूम बच्चियों के लिए ‘भयंकर’, ‘भिक्षा’, ‘लम्बोदरी’, ‘एकपादा’, ‘कारा’, ‘नागश्री’, ‘सती’ जैसे नाम सुझाए गए हैं. वहीं लड़कों के लिए ‘आवारासिंह (आवारा सिंह)’, ‘दहीभाई’, ‘जयचंद’, ‘दगडूराम’, ‘कामदेव’ जैसे बेतुके नाम शामिल किए गए हैं. डोटासरा ने इसे ‘सार्थकता’ नहीं, बल्कि बच्चों की पहचान से खिलवाड़ और संवेदनहीनता बताया.



अभियान का उद्देश्य और विभाग का दावा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के असामान्य, अर्थहीन या उपहास का कारण बनने वाले नामों को बदलने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने ‘सार्थक नाम अभियान’ शुरू किया है. विभाग ने करीब 2950 नामों की सूची जारी की है, जिसमें 409 नाम लड़कों और 1541 नाम लड़कियों के लिए बताए गए हैं. विभाग का दावा है कि ये नाम राजस्थानी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप, सार्थक और सकारात्मक अर्थ वाले हैं, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े और वे स्कूल में उपहास का शिकार न बनें. शिक्षा विभाग का कहना है कि नाम व्यक्ति की सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए यह पहल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए की गई है.



सूची में हास्यास्पद नामों का विवाद

हालांकि, अभियान शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया है. सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें लोग हास्यास्पद और बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बता रहे हैं. ‘भयंकर’, ‘भिक्षा’, ‘मक्खी’, ‘दहीभाई’, ‘अहंकार’, ‘अहित’, ‘बेचारादास’ जैसे नामों पर खासी आलोचना हो रही है. आलोचकों का कहना है कि ऐसे नाम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय हीन भावना पैदा कर सकते हैं.



सूची में तकनीकी और भाषाई गड़बड़ियां

सूची को लेकर और भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कई तकनीकी और भाषाई त्रुटियां सामने आई हैं. सामान्य हिंदी शब्दों की वर्तनी तक गलत पाई गई है. इसके अलावा, सूची को लंबा दिखाने के लिए एक ही नाम के साथ ‘सिंह’, ‘कुमार’, ‘दास’ जैसे शब्द जोड़कर बार-बार शामिल किया गया है. कुछ नाम तो हूबहू दोहराए गए हैं, जैसे ‘दीनानाथ’ और ‘जयपाल’. जेंडर को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी नजर आई है. लड़कों की सूची में ‘गंगोत्री’, ‘गोदावरी’ और ‘रामप्यारी’ जैसे पारंपरिक रूप से लड़कियों के नाम शामिल कर दिए गए हैं. ये गलतियां विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही हैं.



राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद विपक्ष ने शिक्षा विभाग की इस मुहिम को ‘असफल और बेतुका’ करार दिया है. कई अभिभावक और शिक्षाविद् भी इस सूची से नाराज हैं. उनका मानना है कि नाम बदलना एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए. फिलहाल, विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज हो गई है. जयपुर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग अब उठ रहे सवालों पर विचार कर रहा है.

यह अभियान शुरू में अच्छे इरादे से लाया गया था, लेकिन सूची तैयार करने में हुई लापरवाही ने पूरे प्रयास पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बच्चों के नाम उनकी पहचान का हिस्सा होते हैं. अगर बदलाव करना भी है तो उसे सावधानी, सही अर्थ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए. वर्तमान में ‘सार्थक नाम अभियान’ विवादों के घेरे में है. शिक्षा विभाग को अब इस सूची की समीक्षा करनी होगी ताकि मासूम बच्चों के साथ अनजाने में कोई अन्याय न हो.