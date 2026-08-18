/एक दिन पहले जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, अगले ही दिन पंजाब का प्रभार, सतीश पूनिया पर बीजेपी को भरोसा हर बार

Satish Poonia : BJP की राजनीति में डॉ सतीश पूनिया एक ऐसा नाम बन गए हैं, जो अपने कुशल संगठनात्मक कौशल, जमीनी पकड़ के साथ ही बाकी लोगों से अलग रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं. एक साधारण किसान परिवार से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब जैसे अहम राज्य के चुनाव प्रभारी तक का सफर ये साबित करता है कि राजनीति में निरंतरता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. पूनिया पर आलाकमान के भरोसे की वजह अब तक का बेदाग और शानदार रिपोर्ट कार्ड रहा है.

जब की थी 550 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक युवा जागरण पदयात्रा

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान यूनिवर्सिटी से भूगोल में पीएचडी कर चुके, डॉ सतीश पूनिया की राजनीतिक यात्रा 1982 में एबीवीपी से शुरू हुई थी. कई छात्र आंदोलनों के बाद 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महासचिव चुने गये, ये उनके नेतृत्व क्षमता पर पहली बड़ी सार्वजनिक मुहर थी. फिर साल 1998 में जब राजस्थान में बीजेपी की हार हुई थी और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था. सतीश पूनिया ने अजमेर के तारागढ़ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक से लेकर भरतपुर में महाराजा सूरजमल की भूमि तक, 550 किलोमीटर लंबी 'ऐतिहासिक युवा जागरण पदयात्रा' निकाली, जिसमें लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 34 विधानसभाओं, 9 लोकसभा क्षेत्रों और 225 गांव का दौरा किया और करीब 10 लाख लोगों तक पार्टी को पहुंच हुई थी.

साल 2019 सिंतबर में डॉ. सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. ये वो दौर था, जब राज्य में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी. लेकिन पूनिया बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करते रहे. उन्होंने राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर सीमांत रेगिस्तानी इलाकों तक दौरे किए और जनहित के मुद्दों पर आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाई और साल 2023 में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी निभाई.

कैसे माने गए चुनावी चाणक्य ?

हरियाणा में साल 2024 में राज्य प्रभारी बने पूनिया ने लगातार तीसरी बार पार्टी को सत्ता में वापस लाने और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया था. वहीं पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में चुनावों के दौरान बनाई गयी उनकी रणनीति ने शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित किया. जून 2026 में पार्टी ने सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजकर राजनीतिक कद बढ़ने का एक स्पष्ट संकेत दे दिया और अब पंजाब के राज्य प्रभारी के रूप में फिर नियुक्त कर फिर से भरोसा जताया है.

पंजाब को फिर से रौशन करेंगे- सतीश पूनिया

जी मीडिया से एक्सक्यूसिव बातचीत में सतीश पूनिया ने कहा कि पंजाब में AAP के लिए एंटी इनकंबेंसी है और कांग्रेस का विग्रह हो चुका है. बीजेपी पर लोगों का भरोसा है. हम पंजाब की रौनक को वापस लाने का काम करेगे. नशा ,जो बड़ी समस्या है, जो वहां के युवाओं को बर्बाद कर रहा है. बीजेपी आर्थिक तौर पर बदहाल हो चुके पंजाब को फिर से रौशन करेगी.



