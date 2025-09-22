मोदी जी के परिश्रम की कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा- सतीश पूनियां

Rajasthan News: राजस्थान के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी और फिल्म देखी. इस मौके पर पूनियां ने कहा कि PM मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के लिए प्रेरणा बनें.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी और फिल्म देखी. इस मौके पर पूनियां ने कहा कि PM मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के लिए प्रेरणा बनें. इसलिए प्रदर्शनी लगाई गई है. मोदी जी के परिश्रम की कहानी, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है.
जवाहर कला केंद्र में सेवा पखवाड़े के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है. प्रदर्शनी देखने के लिए हर रोज जन प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, छात्र और आमजन पहुंच रहे हैं. आज बीजेपी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां प्रदर्शन देखने पहुंचे.
उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से प्रदर्शनी के बारे में बारीकी से जानकारी ली. इस मौके पर पूनियां ने कहा कि विश्व के लोकतंत्र और यहां के जन का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. PM मोदी हालांकि व्यक्तिगत महिमा मंडन के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी का मानना है कि उनके नेतृत्व में कई काम किए गए. उनका व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के लिए प्रेरणा बनें.
सामाजिक सरोकार के काम स्वच्छता पर्यावरण आदि काम हाथ में लिए गए. इसलिए प्रदर्शनी लगाना पार्टी की अनूठी पहल है. मीडिया के सवाल के जवाब में पूनियां ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक पूरी विरासत है.
मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर व्यक्ति ने हर काल खंड में देश को सशक्त बनाने का काम किया. मोदी जी ने जो किया पूरी दुनिया ने देखा. देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना की, गांधी ने ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की. वर्तमान में भारत हर दिशा से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है.
विदेशी कंपनियां भारत के बाजार पर भरोसा करती है. विदेशी कंपनियां भी देश में उद्योग धंधे स्थापित कर आर्थिक तरक्की में भागीदार बन रही है. वोकल फॉर लोकल का नारा दिया उसका असर है. खादी भारत की आत्मा है हाथ से हुनर में बड़ी ताकत है. इतनी बड़ी मानव शक्ति हाथ से वस्तुएं बनाती है, उनमें खादी एक है.
हमारे लोगों ने सुरक्षा हथियार तक बनाएं. मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं. एक व्यक्ति का जन्म दिन हीं बल्कि जनता के लिए प्रेरणा बनें इसका प्रयास किया जा रहा है. मोदी जी की कथनी और करनी का फर्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं. जीएसटी सुधार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!