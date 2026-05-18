/सतीश पूनिया के फेसबुक पोस्ट ने मचाई हलचल, सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं

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राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक तस्वीर और उसके साथ लिखा संदेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. डॉ. पूनिया की इस पोस्ट को भी सियासी संकेतों और भविष्य की राजनीतिक हलचलों से जोड़कर देखा जा रहा है.
Rajasthan News: राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई ये तस्वीर और इसके साथ लिखा संदेश साधारण तो नहीं है.राजनीति में कोई भी कदम, कोई भी पहनावा और कोई भी शब्द बिना सोचे-समझे नहीं उछाला जाता.
शतरंज की बिसात और 'आगे होने की दौड़' - सतीश पूनिया का मौन संदेश
राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश के सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.चश्मा लगाए, बेहद गंभीर मुद्रा में शतरंज की बिसात के सामने बैठे पूनिया की इस तस्वीर के साथ ऊपर एक दार्शनिक विचार लिखा है---"वही व्यक्ति आनन्द को उपलब्ध होता है, जो आगे होने की दौड़ ही छोड़ देता है!" पहली नज़र में यह पंक्ति आध्यात्मिक या संन्यास भाव जैसी लग सकती है, लेकिन जब इसे एक मंझे हुए राजनेता के संदर्भ में देखा जाए, तो इसके गहरे और तीखे राजनीतिक मायने निकले जा सकते हैं.
बिसात पर गंभीर मुद्रा और चश्मे का संदेश
तस्वीर में सतीश पूनिया का चश्मा लगाकर शतरंज की गोटियों पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि वे केवल एक दृष्टा नहीं हैं, बल्कि खेल के हर मोहरे की चाल पर पैनी नज़र भी रखे हुए हैं राजनीति को अक्सर 'शतरंज का खेल' कहा जाता है, जहाँ हर चाल सोच-समझकर चली जाती है. पूनिया का ये अंदाज़ साफ संदेश देता है कि भले ही वे वर्तमान में किसी प्रत्यक्ष आपाधापी में न दिख रहे हों, लेकिन वे प्रदेश और केंद्र की हर राजनीतिक हलचल और 'बिसात' को बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं.
'दौड़ छोड़ देने" के पीछे छिपा असली मर्म'
'आगे होने की दौड़ छोड़ देने' की बात कहकर पूनिया ने एक तीर से कई निशाने साध चुके हैं चलिए समझते हैं कैसे ?
प्रतिद्वंद्वियों को मनोवैज्ञानिक संदेश
राजस्थान भाजपा के भीतर शीर्ष पदों को लेकर चलने वाली अंदरूनी होड़ जगजाहिर रही है. इस पंक्ति के ज़रिए उन्होंने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि वे पद और प्रतिष्ठा की किसी अंधी और सतही दौड़ का हिस्सा नहीं हैं
एक परिपक्व राजनेता की छवि
दौड़ से खुद को अलग दिखाकर वे खुद को एक ऐसे 'राजर्षि' या मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठ चुका है. राजनीति में जब कोई नेता ये दिखाता है कि उसे पद का लालच नहीं है, तो संगठन में उसका कद और सम्मान अचानक कई गुना बढ़ जाता है.
संघनिष्ठ पृष्ठभूमि की झलक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि से आने वाले पूनिया का ये विचार 'अनासक्त कर्म' (बिना फल की इच्छा के काम करना) की याद दिलाता है.वे यह स्थापित कर रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता आनंद (संतोष और संगठन की मजबूती) है, न कि सत्ता की अंधी दौड़.
मौन रहकर बड़ी चाल की तैयारी ?
इस पोस्ट को सतीश पूनिया का 'राजनीतिक वैराग्य' मान लेना भारी भूल होगी. शतरंज के खेल में कभी-कभी खिलाड़ी अपनी गोटी को पीछे खींचता है ताकि सामने वाले को फंसाया जा सके या फिर एक बड़ी चाल चली जा सके.पूनिया की ये पोस्ट असल में उन लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी और संदेश है जो उन्हें मुख्यधारा से परे समझने की भूल कर रहे थे. वे दौड़ में शामिल न होकर भी खेल के 'मास्टरमाइंड' बने रहने का हुनर जानते हैं. आने वाले समय में राजस्थान और केंद्रीय राजनीति की बिसात पर उनके इस 'मौन और गंभीर' रुख का असर क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा.
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