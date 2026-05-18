/सतीश पूनिया के फेसबुक पोस्ट ने मचाई हलचल, सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं

Rajasthan News: राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई ये तस्वीर और इसके साथ लिखा संदेश साधारण तो नहीं है.राजनीति में कोई भी कदम, कोई भी पहनावा और कोई भी शब्द बिना सोचे-समझे नहीं उछाला जाता.

शतरंज की बिसात और 'आगे होने की दौड़' - सतीश पूनिया का मौन संदेश

राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश के सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.चश्मा लगाए, बेहद गंभीर मुद्रा में शतरंज की बिसात के सामने बैठे पूनिया की इस तस्वीर के साथ ऊपर एक दार्शनिक विचार लिखा है---"वही व्यक्ति आनन्द को उपलब्ध होता है, जो आगे होने की दौड़ ही छोड़ देता है!" पहली नज़र में यह पंक्ति आध्यात्मिक या संन्यास भाव जैसी लग सकती है, लेकिन जब इसे एक मंझे हुए राजनेता के संदर्भ में देखा जाए, तो इसके गहरे और तीखे राजनीतिक मायने निकले जा सकते हैं.

बिसात पर गंभीर मुद्रा और चश्मे का संदेश

तस्वीर में सतीश पूनिया का चश्मा लगाकर शतरंज की गोटियों पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि वे केवल एक दृष्टा नहीं हैं, बल्कि खेल के हर मोहरे की चाल पर पैनी नज़र भी रखे हुए हैं राजनीति को अक्सर 'शतरंज का खेल' कहा जाता है, जहाँ हर चाल सोच-समझकर चली जाती है. पूनिया का ये अंदाज़ साफ संदेश देता है कि भले ही वे वर्तमान में किसी प्रत्यक्ष आपाधापी में न दिख रहे हों, लेकिन वे प्रदेश और केंद्र की हर राजनीतिक हलचल और 'बिसात' को बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं.

'दौड़ छोड़ देने" के पीछे छिपा असली मर्म'

'आगे होने की दौड़ छोड़ देने' की बात कहकर पूनिया ने एक तीर से कई निशाने साध चुके हैं चलिए समझते हैं कैसे ?

प्रतिद्वंद्वियों को मनोवैज्ञानिक संदेश

राजस्थान भाजपा के भीतर शीर्ष पदों को लेकर चलने वाली अंदरूनी होड़ जगजाहिर रही है. इस पंक्ति के ज़रिए उन्होंने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि वे पद और प्रतिष्ठा की किसी अंधी और सतही दौड़ का हिस्सा नहीं हैं