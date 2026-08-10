/UGC एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आक्रोश! दौसा पहुंची राज शेखावत की यात्रा

UGC Protest: क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज सिंह शेखावत यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में देशभर में जनजागरण अभियान चला रहे हैं. इसी के तहत वे करीब 15 हजार किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं. सोमवार को उनकी यात्रा दौसा पहुंची, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया. शेखावत का कहना है कि यात्रा का मकसद यूजीसी बिल के विरोध में लोगों को जागरूक करना और 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाना है.

सवर्ण समाज ने किया यात्रा का स्वागत

दौसा पहुंचने पर डॉ. राज सिंह शेखावत की यात्रा का सवर्ण समाज के लोगों ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल होने की अपील की. शेखावत ने कहा कि यह यात्रा देशभर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें आंदोलन से जोड़ने के लिए निकाली जा रही है.

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15 हजार किलोमीटर की यात्रा, 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत

डॉ. राज शेखावत ने बताया कि वे यूजीसी के विरोध में करीब 15 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान अलग-अलग राज्यों और शहरों में लोगों से संपर्क किया जा रहा है. यात्रा के जरिए सवर्ण समाज के लोगों से 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यात्रा 22 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी और इसके अगले दिन 23 अगस्त को बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी.

बोले- बच्चों के साथ अन्याय नहीं चलेगा

शेखावत ने केंद्र सरकार पर सवर्ण समाज के बच्चों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाज किसी भी तरह की दोहरी नीति को स्वीकार नहीं करेगा. उनके मुताबिक न्याय और अधिकार सभी के लिए बराबर होने चाहिए. अगर किसी एक वर्ग को अधिकार दिए जाते हैं तो दूसरे वर्ग के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए.

यूजीसी एक्ट की कमियां दूर करने की मांग

डॉ. राज शेखावत ने केंद्र सरकार से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कमियों को दूर करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज इस मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने रखेगा. उनका कहना है कि इस यात्रा के जरिए लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है और आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है.

दिल्ली में जुटेंगे विद्यार्थी और सामाजिक संगठन

शेखावत ने दावा किया कि 23 अगस्त को होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में देशभर से विद्यार्थी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल होंगे. उन्होंने विभिन्न संगठनों से भी महापंचायत को समर्थन देने की अपील की है. महापंचायत के जरिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस लेने की मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई है.