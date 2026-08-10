Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /UGC एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आक्रोश! दौसा पहुंची राज शेखावत की यात्रा

UGC एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आक्रोश! दौसा पहुंची राज शेखावत की यात्रा

Rajasthan News: दौसा पहुंची क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज सिंह शेखावत की 15 हजार किमी यात्रा, UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में जनजागरण. 23 अगस्त को दिल्ली में सवर्ण आक्रोश महापंचायत, देशभर से लोगों के जुटने का दावा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Aug 10, 2026, 10:46 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 10:46 PM IST
UGC एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आक्रोश! दौसा पहुंची राज शेखावत की यात्रा
Image Credit: दौसा पहुंची क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज सिंह शेखावत की 15 हजार किमी यात्रा.

UGC Protest: क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज सिंह शेखावत यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में देशभर में जनजागरण अभियान चला रहे हैं. इसी के तहत वे करीब 15 हजार किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं. सोमवार को उनकी यात्रा दौसा पहुंची, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया. शेखावत का कहना है कि यात्रा का मकसद यूजीसी बिल के विरोध में लोगों को जागरूक करना और 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाना है.

सवर्ण समाज ने किया यात्रा का स्वागत
दौसा पहुंचने पर डॉ. राज सिंह शेखावत की यात्रा का सवर्ण समाज के लोगों ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल होने की अपील की. शेखावत ने कहा कि यह यात्रा देशभर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उन्हें आंदोलन से जोड़ने के लिए निकाली जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

15 हजार किलोमीटर की यात्रा, 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत
डॉ. राज शेखावत ने बताया कि वे यूजीसी के विरोध में करीब 15 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान अलग-अलग राज्यों और शहरों में लोगों से संपर्क किया जा रहा है. यात्रा के जरिए सवर्ण समाज के लोगों से 23 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यात्रा 22 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी और इसके अगले दिन 23 अगस्त को बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी.

बोले- बच्चों के साथ अन्याय नहीं चलेगा
शेखावत ने केंद्र सरकार पर सवर्ण समाज के बच्चों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाज किसी भी तरह की दोहरी नीति को स्वीकार नहीं करेगा. उनके मुताबिक न्याय और अधिकार सभी के लिए बराबर होने चाहिए. अगर किसी एक वर्ग को अधिकार दिए जाते हैं तो दूसरे वर्ग के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए.

यूजीसी एक्ट की कमियां दूर करने की मांग
डॉ. राज शेखावत ने केंद्र सरकार से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कमियों को दूर करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज इस मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने रखेगा. उनका कहना है कि इस यात्रा के जरिए लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है और आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है.

दिल्ली में जुटेंगे विद्यार्थी और सामाजिक संगठन
शेखावत ने दावा किया कि 23 अगस्त को होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत में देशभर से विद्यार्थी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल होंगे. उन्होंने विभिन्न संगठनों से भी महापंचायत को समर्थन देने की अपील की है. महापंचायत के जरिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस लेने की मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

UGC रेगुलेशन के विरोध में करणी सेना का बड़ा ऐलान, 23 अगस्त को दिल्ली में घेराव करेगा सवर्ण समाज

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News
Dausa News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UGC एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा आक्रोश! दौसा पहुंची राज शेखावत की यात्रा
2
3
4
5