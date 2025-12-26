'अरावली बचाओ अभियान' के लिए सड़कों पर उतरे सचिन पायलट के बेटे आरहन, लोग लेने लगे सेल्फी

Jaipur News: राजधानी जयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की तरफ से आज शुक्रवार को पैदल मार्च आयोजित किया गया. NSUI के इस पैदल मार्च में खास नजारा देखने को मिला. इस मार्च में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के पुत्र आरहन पायलट भी शामिल हुए.

'अरावली बचाओ अभियान' के तहत निकाले गए इस पैदल मार्च में आरहन पायलट की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया. जैसे ही आरहन पायलट मार्च में शामिल हुए, वहां मौजूद युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली और उनका स्वागत किया.

एनएसयूआई की ओर से आयोजित यह पैदल मार्च अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के विरोध में निकाला गया. संगठन का कहना है कि अरावली न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, ऐसे में इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है.

पैदल मार्च के दौरान युवा नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अरावली संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए. मार्च के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई. बता दें कि यह पहला मौका है, जब सचिन पायलट के बेटे आरहन किसी रैली का हिस्सा बने. सचिन पायलट के दोनों ही बेटे मंच और रैली से हमेशा दूर रहते हैं.

