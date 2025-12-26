NSUI का पैदल मार्च बना सियासी अखाड़ा, महिलाओं ने लगाया अनुशासनहीनता का आरोप!

Jaipur News: NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाले गए इस पैदल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने बेटे आरहन पायलट के साथ इस पैदल मार्च में शामिल हुए. इस दौरान पैदल मार्च में पहुंची भीड़ भी आरहन पायलट के साथ सेल्फी लेने लगे. साथ ही कई कांग्रेस विधायक भी इसमें शामिल हुए.

मंच से सचिन पायलट ने कहा- अवैध खनन और खनन को रौका जाएं, पूरी अरावली की परिभाषा पर पूनर्विचार किया जाएं और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हमने जो हल्फनामा दिया था, उसपर फिर से विचार करें. उन्होने कहा- हम एकजुट हुए हैं. केंद्र सरकार को नौजवानों के सामने झुकना पड़ेगा.

कई बड़े नेता इस रैली में नजर नहीं आए

वहीं दूसरी तरफ जिस एकता की बात कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर नहीं आती. आज की रैली में भी कांग्रेस नेता सचिन पायलट तो नजर आए. अभिमन्यू पूनीया, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, अमीन कागजी सहित कई कांग्रेस विधायक सहित काग्रेस और NSUI कार्यकर्ता भी रहे, पैदल मार्च में भीड़ भी काफी हुई लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित कई बड़े नेता इस रैली में नजर नहीं आए हालांकि NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा- कि आमंत्रण सभी को भेजा गया था.

डोटासरा और जूली को भी इनविटेशन गया था लेकिन ये उनकी मर्जी है वो नहीं आए. आज की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हुए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि बीजेपी अरावली को बर्बाद करना चाहती है.

साथ ही मंच को शिफ्ट किए जाने पर NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा- कि मंच किसी के घर के दरवाजे के आगे लगा दिया गया था, जिसको हमने अपने विचारों से आगे शिफ्ट किया. इस पर RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की कोई आपत्ति नहीं थी.



NSUI का यह पैदल मार्च जालूपुरा थाने से कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाला जाना था लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोक लिया. इस दौरान कई कार्यकर्ता सड़कों पर भी बैठ गए लेकिन कुछ समय बाद रैली वहीं पर समाप्त हो गई. इस दौरान पार्टी की ही महिलाओं ने आरोप लगाए कि रैली में अनुशासनहीनता है और जब असुरक्षित होने की बात महिला ने कही तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया.

