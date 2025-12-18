सोशल मीडिया पर #SaveAravalli की चर्चा, क्या सच में राजस्थान में बढ़ रहा है रेगिस्तान ?

Save Aravalli Campaign : कुछ दिन पहले पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अरावली पर्वत माला के बारे में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, किसके बाद कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को सिर्फ भूभाग बन गयी है, ऐसा माना. पेश रिपोर्ट में अरावली का 90 फीसदी हिस्सा 100 मीटर से कम हो गया है. बताया गया है. ऐसी स्थिति में खनन के रास्ते खुल सकते हैं. तो सवाल ये कि क्या राजस्थान अब रेगिस्तान बन जाएगा ?

दरअसल अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है. अरावली की ऊंचाई कम होने से प्रदेश में मानसून पर असर होगा. बारिश कम होगी और रेगिस्तान के बढ़ने की आंशका होगी. आपको बता दें कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है जिसका 80 फीसदी हिस्सा राजस्थान से ही गुजरता है. अरावली कुल लंबाई 692 किलोमीटर की है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है. सबसे ऊंची चोटी राजस्थान पर्यटन स्थल माउंट आबू में गुरु शिखर है. जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है. राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है.



विशेषज्ञों की मानें तो अरावली की ऊंचाई कम होने से मानसून हवाएं इससे टकरा नहीं पा रही है, जो हवाएं अरावली से टकराती है वो पूर्वी राजस्थान में बारिश करती थी , लेकिन अब ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ बारिश देखने को मिल रही है. यानि की मानसून सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है.



यहां ये भी समझना जरूरी है कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई का कम होना 90 के दशक में शुरू हो गया था, वजह थी शहरीकरण. दिल्ली और राजस्थान के शहरी इलाकों में निर्माणकार्य के चलते ये बेतरतीब तरीके से दोहन हुआ और अरावली पर्वतमाला कमजोर होने लगी. साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन पर रोक लगा दी थी

