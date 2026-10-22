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जयपुर सिटी पैलेस में सजी सितारों की महफिल, कैलाश खेर-अमीश त्रिपाठी समेत 25 श्रेणियों में हस्तियां सम्मानित

Rajasthan News: जयपुर के सिटी पैलेस में सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026 समारोह आयोजित हुआ. महाराजा सवाई भवानी सिंह की जयंती पर 25 श्रेणियों में सामाजिक सेवा, हेरिटेज, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों व संस्थाओं को सम्मानित किया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Oct 22, 2026, 11:20 PM IST | Updated:Oct 22, 2026, 11:20 PM IST
जयपुर सिटी पैलेस में सजी सितारों की महफिल, कैलाश खेर-अमीश त्रिपाठी समेत 25 श्रेणियों में हस्तियां सम्मानित
Image Credit: Sawai Jaipur Awards

Jaipur News: जयपुर के सिटी पैलेस के प्रीतम चौक में गुरुवार को ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026 समारोह आयोजित हुआ. महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित समारोह में सामाजिक सेवा, हेरिटेज संरक्षण, विज्ञान, व्यापार, कला, साहित्य, खेल और पारंपरिक शिल्प सहित 25 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया.

समारोह में पूर्व राजपरिवार की सदस्ये पद्मिनी देवी, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, पद्मनाभ सिंह और राजकुमारी गौरवी कुमारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत गोविंद देव जी और महाराजा सवाई भवानी सिंह की तस्वीरों पर माल्यार्पण, धर्मगुरुओं के सम्मान के साथ हुई.

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साहित्य एवं शिक्षा के लिए अमीश त्रिपाठी, थिएटर, फिल्म और टेलीविजन के लिए कैलाश खेर, खेल के लिए महावीर प्रसाद सैनी और व्यापार एवं उद्योग के लिए माधव सिंघानिया को सम्मानित किया गया. विज्ञान में डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज, मेडिसिन में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, पत्रकारिता में किरण राजपुरोहित और लीडरशिप के लिए आर्किटेक्ट रितु सिंह को पुरस्कार मिला.

सामाजिक सेवा के लिए विमुक्ति संस्था, संस्कृति के लिए टाटा ट्रस्ट्स, हेरिटेज एवं आर्किटेक्चर संरक्षण के लिए राधा गोयनका और नवाचार एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में योगदान के लिए कमला पोद्दार को सम्मान दिया गया. पर्यावरण के लिए धीरेन्द्र गोधा, ट्रैवल एवं टूरिज्म के लिए राजीव कोहली, फोटोग्राफी के लिए समर सिंह जोधा तथा कला, पेंटिंग एवं स्कल्पचर के लिए अनुपम हल्दर भी सम्मानित हुए.

समारोह में बहादुरी, सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा, पारंपरिक शिल्प, परोपकार, परफॉर्मिंग आर्ट और महिला उत्कृष्टता सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान देने वालों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए. ट्रस्ट की डिप्टी डायरेक्टर मृणालिनी वेंकटेश्वरन ने स्वागत संबोधन दिया, जबकि निदेशक वैभव चौहान ने आभार व्यक्त किया. अगले वर्ष जयपुर के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 नवंबर से विभिन्न आयोजन किए जाएंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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