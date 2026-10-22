/जयपुर सिटी पैलेस में सजी सितारों की महफिल, कैलाश खेर-अमीश त्रिपाठी समेत 25 श्रेणियों में हस्तियां सम्मानित

Jaipur News: जयपुर के सिटी पैलेस के प्रीतम चौक में गुरुवार को ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026 समारोह आयोजित हुआ. महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित समारोह में सामाजिक सेवा, हेरिटेज संरक्षण, विज्ञान, व्यापार, कला, साहित्य, खेल और पारंपरिक शिल्प सहित 25 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया.

समारोह में पूर्व राजपरिवार की सदस्ये पद्मिनी देवी, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, पद्मनाभ सिंह और राजकुमारी गौरवी कुमारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत गोविंद देव जी और महाराजा सवाई भवानी सिंह की तस्वीरों पर माल्यार्पण, धर्मगुरुओं के सम्मान के साथ हुई.

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साहित्य एवं शिक्षा के लिए अमीश त्रिपाठी, थिएटर, फिल्म और टेलीविजन के लिए कैलाश खेर, खेल के लिए महावीर प्रसाद सैनी और व्यापार एवं उद्योग के लिए माधव सिंघानिया को सम्मानित किया गया. विज्ञान में डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज, मेडिसिन में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, पत्रकारिता में किरण राजपुरोहित और लीडरशिप के लिए आर्किटेक्ट रितु सिंह को पुरस्कार मिला.

सामाजिक सेवा के लिए विमुक्ति संस्था, संस्कृति के लिए टाटा ट्रस्ट्स, हेरिटेज एवं आर्किटेक्चर संरक्षण के लिए राधा गोयनका और नवाचार एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में योगदान के लिए कमला पोद्दार को सम्मान दिया गया. पर्यावरण के लिए धीरेन्द्र गोधा, ट्रैवल एवं टूरिज्म के लिए राजीव कोहली, फोटोग्राफी के लिए समर सिंह जोधा तथा कला, पेंटिंग एवं स्कल्पचर के लिए अनुपम हल्दर भी सम्मानित हुए.