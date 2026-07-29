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सावन में गलताजी से शिवालयों तक खास सुरक्षा-कांवड़ियों के लिए जयपुर प्रशासन का बड़ा प्लान, मंदिरों के फूल-बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां

Kanwar Yatra Jaipur: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और शिवालयों में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 29, 2026, 07:15 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 07:15 AM IST
सावन में गलताजी से शिवालयों तक खास सुरक्षा-कांवड़ियों के लिए जयपुर प्रशासन का बड़ा प्लान, मंदिरों के फूल-बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां
Image Credit: Shravan Festival

Shravan Festival: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और भगवान शिव के मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने इस वर्ष पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में पहली बार पुलिस, प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रमुख शिवालयों के पुजारियों और मंदिर प्रबंधकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्पष्ट किया गया कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारु दर्शन व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसके लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था

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बैठक में कांवड़ यात्रा के रूट, प्रमुख शिवालयों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. पुलिस विभाग को कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

30 जुलाई से पहले दुरुस्त होंगे कांवड़ मार्ग

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को निर्देश दिए गए हैं कि 30 जुलाई से पहले कांवड़ यात्रा मार्गों की सड़कें, डिवाइडर (मीडियन) और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य पूरे किए जाएं. निर्माणाधीन स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा संकेत लगाए जाएंगे ताकि यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका न रहे. प्रशासन ने संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

मंदिरों में सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं पर जोर

नगर निगम को कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों में नियमित साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, सीवरेज मैनहोल की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गलता जी सहित प्रमुख शिवालयों में मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

फूल और बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां

इस बार प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक सामग्री के बेहतर उपयोग की दिशा में नई पहल की है. प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले फूल और बेलपत्र (बिल्वपत्र) का पुनः उपयोग कर धूपबत्तियां और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

बिजली और आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान

बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि श्रावण मास शुरू होने से पहले सभी झूलते बिजली के तार, खुले विद्युत जंक्शन और अन्य संभावित जोखिम वाले स्थानों को सुरक्षित किया जाए. इससे बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सकेगा. प्रशासन ने मंदिर प्रबंधकों को भरोसा दिलाया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जाएगी.

सभी विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हनुमान सहाय मीणा, डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा, डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा, डीसीपी साउथ राजर्षि वर्मा, डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण, डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त रतन लाल योगी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर साउथ) युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. प्रशासन का उद्देश्य है कि इस बार श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक रहे, ताकि शिवभक्त बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक यात्रा और दर्शन कर सकें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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