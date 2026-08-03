/सावन का पहला सोमवार आज, जयपुर के शिवालयों में आज उमड़ेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गलता जी से तारकेश्वर तक हाई अलर्ट

Sawan First Monday 2026: आज सावन (श्रावण) का पहला सोमवार Sawan First Monday है और राजधानी जयपुर भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह रंगा नजर आएगा. सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं. गलता जी तीर्थ, झारखंड महादेव मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर समेत कई प्रसिद्ध शिवालयों में दिनभर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. भीड़ को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल के जरिए की जाएगी.

इन प्रमुख शिवालयों में उमड़ेगी सबसे ज्यादा भीड़

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सावन के पहले सोमवार पर जयपुर के कई प्रसिद्ध शिव मंदिर श्रद्धालुओं से गुलजार रहेंगे. सबसे अधिक भीड़ गलता जी तीर्थ, झारखंड महादेव मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर, गोपीनाथ महादेव मंदिर और शहर के अन्य प्रमुख शिवालयों में रहने का अनुमान है. श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे. कई श्रद्धालु सावन सोमवार का व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना भी करेंगे.

सुरक्षा के लिए ड्रोन, CCTV और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

सावन सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मंदिर परिसरों, प्रवेश द्वारों, पार्किंग स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी होगी, जबकि सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. कंट्रोल रूम से सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

ट्रैफिक पुलिस की विशेष एडवाइजरी

भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े करने की अपील की है. कई मार्गों पर यातायात धीमा रह सकता है. प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक रूप से निजी वाहन लेकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है.

क्यों खास होता है सावन का पहला सोमवार?

हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं. अविवाहित युवक-युवतियां भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं.

श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की अपील

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कतारबद्ध होकर दर्शन करने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई है.

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