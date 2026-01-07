SC Stray Dog Case : सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता कहा- राजस्थान HC के दो जजों पर कुत्तों ने किया हमला

SC Stray Dog Case : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट के दो जज आवारा जानवरों का शिकार हुए हैं. इनमें से एक जज अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं. ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है.
Dog Attack Case Supreme Court Hearing Update : SC ने कहा कि आज हम इस मामले में सबको विस्तार से सुनेंगे- कुत्ते के काटे जाने के शिकार पीड़ितों, कुत्ता प्रेमियों को और कुत्तों से नफरत फैलाने वाले को. कोर्ट को बताया गया की मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी तक पिछले आदेश के अमल को लेकर जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तो के काटे जाने के शिकार 80 वर्षीय पीड़ित की ओर से वकील ने कहा- हम कुत्तो के खिलाफ नहीं है. लेकिन 6.2, करोड़ की आबादी वाले देश मे हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे है.
वकील ने मांग की कि आवारा कुत्तो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और सख्त किया जाना चाहिए.
डॉग लवर की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आवारा कुत्तों की सही आबादी का पता होना चाहिए, तभी तो हमे पता चलेगा कि हमे कितने डॉक्टर, स्टेरलाएजेशन सेंटर या शेल्टर होम की ज़रूरत है.
वकील ने कहा कि समाज को कुत्तो के साथ उदार दिल दिखाने की ज़रूरत है. कुत्ते हमें क्यों नहीं काटते , इसलिए क्योंकि हम उनसे प्यार से पेश आते है.
पिछले 20 दिनों में दो जज हुए शिकार
सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट के दो जज आवारा जानवरों का शिकार हुए हैं। इनमें से एक जज अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं. यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है.
कोर्ट में एक ने कहा कि उसकी बच्ची को आवारा कुत्तों ने पिछले दिनों काटा. - कोर्ट ने कहा कि हम अंदाजा है कि क्या हो रहा है. बड़ो से लेकर बच्चों तक को आवारा कुत्तों से काटे जाने की घटना बढ़ रही है. सवाल ये है कि इसका क्या सामाधन हो.
डॉग लवर की ओर से बोलने के लिए जब कपिल सिब्बल खड़े हुए तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि चिकन, गोट्स को लेकर आपका क्या ख्याल है. सिब्बल ने जवाब दिया कि मैने चिकन खाना छोड़ दिया है. सिब्बल ने कहा कि अगर एक टाइगर किसी आदमी पर हमला करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी टाइगर को पिंजरे में बंद कर दिया. स्टेरलाइजेशन ही वो तरीका है जिनसे आवारा कुत्तों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है. अगर रेबीज इंफेक्शन के शिकार कुतों को ऐसे कुत्तों के साथ शेल्टर होम में रखा जाएगा जिन्हें यह इंफेक्शन नहीं है तो सब कुत्तों को रेबीज हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा गया ?
सिब्बल ने कहा- अगर हम कुत्तों से प्यार से पेश आते है तो वो हमे नहीं काटेंगे.
SC- आप खुशकिस्मत है ! वर्ना कुत्ते बहुत से लोगों को काट रहे है, बच्चों को काट रहे है.
सिब्बल - हम कुतों के साथ रहना सीखना होगा. अगर हम उनके स्पेस में दखल देगें तो वो काटेंगे.
सिब्बल- अगर कोई कुत्ता हिंसक है और ये लगता है कि वो किसी को काट सकता है तो सेंटर को फोन करके इसकी जानकारी दी है सकती है. उसे स्टेरलाइज करके फिर वापस इलाके में छोड़ा जा सकता है.
SC- मिस्टर सिब्बल ,आपसे एक चीज छूट गई. आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दी जानी चाहिए कि वो किसी को ना काटे.
सिब्बल- मुझे लगता है कि आप हल्के अंदाज़ में यह बात कह रहे है.
कोर्ट- कुत्तो से खतरा सिर्फ काटे जाने से नहीं है. अगर वो सड़क पर है और किसी के पीछे भागते है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है.
सिब्बल - लेकिन कुत्ते सड़क पर कहाँ होते है. वो तो कंपाउंड में होते है.
कोर्ट- आपको अपनी जानकारी दुरस्त करने की ज़रूरत है. ज़रूरत इस बात है कि सड़क पर कुत्तें नहीं रहने चाहिए. अगर वो काट नहीं रहे तब भी वो एक्सीडेंट की वजह बन सकते है.
