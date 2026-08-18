/दो मिनट की देरी और बंद हो गया स्कूल का गेट, जयपुर में विद्यार्थियों ने किया विरोध

School Gate Closed Over Late Arrival: जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र के कंवरपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि निर्धारित समय से करीब दो मिनट देरी से स्कूल पहुंचने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए मुख्य गेट बंद कर दिया गया. गेट बंद होने के बाद कई विद्यार्थी बाहर खड़े रहे और उन्होंने विरोध जताया. मामला बढ़ने के बाद विद्यार्थियों के अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए. उन्होंने स्कूल का गेट खोलकर बच्चों को अंदर प्रवेश देने की मांग की. इस दौरान स्कूल परिसर के बाहर काफी देर तक स्थिति को लेकर नाराजगी बनी रही.



गेट के बाहर विद्यार्थियों ने किया विरोध

जानकारी के अनुसार, सुबह स्कूल पहुंचने वाले कुछ विद्यार्थी तय समय से करीब दो मिनट देर से पहुंचे थे. इसी दौरान स्कूल का मुख्य गेट बंद मिला. विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. गेट बंद होने के कारण विद्यार्थी स्कूल के बाहर ही खड़े रहे. इसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. मामले की जानकारी मिलने पर अभिभावक और ग्रामीण भी विद्यालय पहुंच गए. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बच्चों को प्रवेश देने की मांग की. ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि काफी देर तक गेट नहीं खोला गया, जिससे विवाद और बढ़ गया.

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अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब

विद्यार्थियों के विरोध की जानकारी मिलने के बाद कई अभिभावक विद्यालय पहुंचे. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से गेट खोलने और बच्चों को कक्षा में जाने देने की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य की ओर से तत्काल गेट नहीं खोला गया. इसके चलते स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई. उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल आने से रोकने के बजाय समस्या का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए था. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और जांच कराने की मांग की है.



स्टाफ को भी प्रवेश नहीं देने का आरोप

मामले में ग्रामीणों की ओर से एक और आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि विद्यालय के कुछ स्टाफ सदस्यों को भी समय पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया. इसके अलावा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान प्रधानाचार्य सहित कुछ स्टाफ सदस्यों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि स्कूल का गेट बंद करने की स्थिति क्यों बनी और विद्यार्थियों को कितनी देर तक बाहर रहना पड़ा.



प्रधानाचार्य ने बताई गेट बंद करने की वजह

वहीं, मामले को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य का अलग पक्ष सामने आया है. प्रधानाचार्य का कहना है कि कुछ विद्यार्थी रोजाना देरी से स्कूल पहुंच रहे थे. इसी वजह से स्कूल का गेट बंद किया गया था. प्रधानाचार्य के अनुसार, गेट कुछ देर बाद खोल दिया गया था और विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया. यानी स्कूल प्रबंधन के मुताबिक गेट लंबे समय तक बंद रखने का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थायी रूप से स्कूल से बाहर रखना नहीं था.



शिक्षा विभाग से जांच की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी है. उनका कहना है कि स्कूल में समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए. ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है.



फिलहाल इस मामले में विद्यार्थियों और अभिभावकों की शिकायत के साथ स्कूल प्रबंधन का पक्ष भी सामने आया है. अब शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि स्कूल का गेट कितनी देर बंद रहा और विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने की पूरी स्थिति क्या थी.

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