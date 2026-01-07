Zee Rajasthan
School Closed in Rajasthan: राजस्थान में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है. आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. तेज शीतलहर और कोहरे के चलते मरुधरा के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. ऐसे में जानिए किस जिले में किस तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 09:52 AM IST | Updated: Jan 07, 2026, 09:52 AM IST

भीषण ठंड से राजस्थान के इतने स्कूलों में छुट्टी, जानें कब तक रहेगी बच्चों की बल्ले-बल्ले?

School Closed in Rajasthan: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर और तेज हो गया है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते आज भी 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से राजस्थान में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित बना हुआ है. रात से चल रही सर्द हवाओं के कारण गलन बढ़ गई, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए. बुधवार सुबह भी अधिकांश जिलों में कोहरे और बादलों की मोटी चादर छाई रही, जिससे ठंड का असर और तीखा हो गया. हालात ऐसे रहे कि कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चलते दिखाई दिए.

हिल स्टेशन माउंट आबू रहा सबसे ठंडा
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां तापमान शून्य डिग्री पर पहुंच गया. इसके अलावा डूंगरपुर में 3 डिग्री, पाली में 5 डिग्री, सिरोही में 4.1 डिग्री और पाली में 4.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान सबसे कम 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बीते 24 घंटों में कई इलाकों में दिन के तापमान में करीब पांच डिग्री तक गिरावट देखने को मिली.

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी

कड़ाके की ठंड को देखते हुए विभिन्न जिलों में अलग-अलग कक्षाओं के लिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.

जिला का नाम कक्षा -छुट्टी कब तक

जयपुर -1 से 5वीं -10 जनवरी

जयपुर -6 से 8वीं -8 जनवरी

हनुमानगढ़ -1 से 8वीं -10 जनवरी

श्रीगंगानगर -1 से 8वीं -10 जनवरी

बूंदी -नर्सरी से 5वीं -12 जनवरी

बूंदी -1 से 8वीं -7 जनवरी

बारां -1 से 8वीं -7 जनवरी

दौसा -1 से 8वीं -7 जनवरी

प्रतापगढ़ -1 से 8वीं -7 जनवरी

झालावाड़ -1 से 8वीं -8 जनवरी

अजमेर -1 से 8वीं -10 जनवरी

डूंगरपुर -प्री-प्राइमरी से 5वीं -7 जनवरी

भीलवाड़ा -1 से 5वीं -8 जनवरी

टोंक -1 से 8वीं -8 जनवरी

चित्तौड़गढ़ -1 से 8वीं -8 जनवरी

नागौर -1 से 8वीं -7 जनवरी

भरतपुर -1 से 5वीं -8 जनवरी

डीडवाना-कुचामन -1 से 5वीं -8 जनवरी

राजसमंद -1 से 8वीं -8 जनवरी

पाली -1 से 8वीं -8 जनवरी

झुंझुनूं -1 से 8वीं -8 जनवरी

कोटपूतली-बहरोड़ -नर्सरी से 8वीं -10 जनवरी

धौलपुर -1 से 8वीं -10 जनवरी

सवाई माधोपुर -नर्सरी से 8वीं -10 जनवरी

कोटा -प्री-प्राइमरी से 8वीं -10 जनवरी

बाड़मेर -1 से 8वीं -8 जनवरी

राजस्थान में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है और अगले कुछ दिनों तक इससे राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.

