Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में जनसुनवाई शिविर में छलका दर्द, रास्ता विवाद पर कार्रवाई के निर्देश

Jaipur News: जयपुर जिले में रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र में आज प्रशासन की ओर से जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी (SDM) ने मौके पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 20, 2025, 06:08 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Pyaaz Kachori

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

जयपुर में जनसुनवाई शिविर में छलका दर्द, रास्ता विवाद पर कार्रवाई के निर्देश

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र में आज प्रशासन की ओर से जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी (SDM) ने मौके पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं. शिविर में राजस्व, भूमि, रास्ता, अतिक्रमण और प्रशासनिक स्तर पर लंबित कई प्रकरण सामने आए, जिनमें से कुछ मामलों को लेकर पीड़ितों की पीड़ा साफ झलकती नजर आई.

शिविर के दौरान एक पीड़ित परिवार ने अपनी कृषि भूमि तक आने-जाने के रास्ते से जुड़े विवाद को अधिकारियों के समक्ष रखा. पीड़ित पक्ष ने बताया कि इस संबंध में वे पहले ही जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं. कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी को निर्देश दिए गए थे कि दोनों पक्षों को सुनकर पीड़ित परिवार को कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता दिलवाया जाए तथा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीड़ित परिवार का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. रास्ता विवाद जस का तस बना हुआ है, जिससे उनकी खेती, आवागमन और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. इसी कारण मजबूर होकर उन्हें फिर से जनसुनवाई शिविर का सहारा लेना पड़ा. जनसुनवाई के दौरान SDM ने आवेदन और संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक देखा और मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

SDM ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रकरण को प्राथमिकता से देखा जाएगा और नियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि जनसुनवाई शिविर प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन ऐसे शिविर तभी सार्थक माने जाएंगे जब उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन जमीन पर दिखाई देगा. लोगों का यह भी कहना है कि कई बार आदेश और निर्देश फाइलों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे पीड़ितों को बार-बार गुहार लगानी पड़ती है.

शिविर में मौजूद अन्य फरियादियों ने भी उम्मीद जताई कि प्रशासन इस बार सिर्फ आश्वासन तक सीमित न रहकर वास्तविक कार्रवाई करेगा. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कलेक्टर कार्यालय के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारी कितनी जल्दी मौके पर कार्रवाई करते हैं और पीड़ित परिवार को राहत मिलती है या नहीं. जनता ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी है. अब यह देखना होगा कि जनसुनवाई शिविर के बाद समाधान जमीन पर कब और कैसे दिखाई देता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news