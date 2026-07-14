/आमेर के मावठा सरोवर में SDRF का हाई-लेवल मॉक ड्रिल, रेस्क्यू ऑपरेशन देख पर्यटकों में मची हलचल

Amer Mavtha Lake SDRF Mock Drill: राजस्थान के जयपुर की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी आमेर स्थित ऐतिहासिक मावठा सरोवर पर उस समय अचानक हलचल मच गई, जब राजस्थान राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम भारी संख्या में रेस्क्यू उपकरणों, मोटरबोट और बचाव सामग्री के साथ मावठा सरोवर पर पहुंची. सरोवर में SDRF जवानों ने अचानक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो वहां बोटिंग कर रहे पर्यटक और आसपास मौजूद लोग कुछ देर के लिए सहम गए.

किसी को लगा कि सरोवर में किसी पर्यटक के डूबने की आशंका लगाई, जिसे बचाने के लिए SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है. SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन को देख सरोवर के किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में हड़कंप जैसा माहौल बन गया. वहीं करीब कुछ देर तक चले इस अभियान के दौरान SDRF के जवानों ने पानी में उतरकर खोज और बचाव अभियान का प्रदर्शन किया.

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ये कोई हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि हाई-लेवल मॉक ड्रिल

SDRF टीम ने मावठा सरोवर में सर्च आपरेशन, रेस्क्यू बोट के माध्यम से पानी में सर्चिंग, आपातकालीन बचाव तकनीकों और आधुनिक लाइफ सेविंग उपकरणों द्वारा सर्च आपरेशन किया. मौके पर मौजूद पर्यटक पूरे घटनाक्रम को उत्सुकता और चिंता के साथ देखते और अपने मोबाइल में सर्च आपरेशन को कैद करते नजर आए. बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह किसी वास्तविक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि मानसून सीजन से पहले आयोजित की गई हाई-लेवल मॉक ड्रिल थी. इस अभ्यास का उद्देश्य बारिश के मौसम में जलाशयों, बांधों और झीलों में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से निपटने के लिए SDRF की तैयारियों का परीक्षण करना और जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत बनाना था.

SDRF ने पर्यटकों को सुरक्षा-बचाव का दिया संदेश

SDRF की टीम ने पानी में डूबे व्यक्ति की खोज, सुरक्षित रेस्क्यू, प्राथमिक राहत और आपातकालीन परिस्थितियों में समन्वित कार्रवाई का अभ्यास किया. मावठा सरोवर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक बोटिंग का आनंद लेने पहुंचते हैं, पर्यटकों को सुरक्षा, बचाव का संदेश दिया. मानसून के दौरान जलाशयों में अचानक जलस्तर बढ़ने, तेज बहाव और फिसलन जैसी दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन किया.

SDRF की टीम ने पर्यटकों से अपील की है कि बोटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और बिना लाइफ जैकेट कभी भी नाव में सवार न हों. मावठा सरोवर में मॉकड्रिल जागरूकता और सुरक्षा का संदेश देकर गई पर्यटकों ने भी SDRF टीम के कार्यों की सराहना की. बोटिंग में बैठते समय हमेशा लाइफ जैकेट सही तरीके से पहनें, बोट में खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास न करें.

बोटिंग कर रहे पर्यटकों को लाइफ जैकेट का बताया महत्व

मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने के साथ हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है. ऐसे में इस प्रकार के अभ्यास वास्तविक परिस्थितियों में समय पर और प्रभावी राहत कार्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वही बोटिंग कर रहे पर्यटकों को सुरक्षा का संदेश दिया गया. मावठा सरोवर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक बोटिंग का आनंद लेने पहुंचते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए SDRF की टीम ने मॉकड्रिल के साथ-साथ पर्यटकों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया.

टीम ने बोटिंग कर रहे पर्यटकों को लाइफ जैकेट पहनने की अनिवार्य बताया. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. पर्यटकों को बताया गया कि बोट में बैठते समय हमेशा लाइफ जैकेट सही तरीके से पहनें, बोट में खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास न करें. क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाएं. बच्चों पर विशेष निगरानी रखें और किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय चालक और बचाव दल के निर्देशों का पालन करें.

लाइफ जैकेट पानी में व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा

SDRF टीम इंचार्ज बनवारी लाल ने बताया कि मानसून के दौरान जलाशयों में अचानक जलस्तर बढ़ने, तेज बहाव और फिसलन जैसी परिस्थितियां कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं. इसलिए विभाग समय-समय पर मॉकड्रिल आयोजित कर अपनी तैयारियों का आकलन करता है. उन्होंने कहा कि लाइफ जैकेट पानी में व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, यदि किसी कारणवश व्यक्ति पानी में गिर भी जाए, तो लाइफ जैकेट उसे सतह पर बनाए रखती है और डूबने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है. उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि बोटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और बिना लाइफ जैकेट कभी भी नाव में सवार न हों.