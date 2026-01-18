Zee Rajasthan
REET Mains Exam: जयपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा में हुई एंट्री

Jaipur News: जयपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजन हुआ. त्रिस्तरीय जांच, बायोमैट्रिक व मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई. 7600 पदों के लिए साढ़े नौ लाख उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं. नकल रोकने के लिए पेपर डेढ़ घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन आधा घंटा पहले ही खोले गए.

Published: Jan 18, 2026, 01:11 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 01:11 PM IST

REET Mains Exam: जयपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा में हुई एंट्री

Jaipur News: शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे दिन रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सुरक्षा की परीक्षा देनी पड़ी. अभ्यर्थियों को मेटल की चैन वाले स्वेटर के साथ ही मंगलसूत्र, कानों के टॉप्स आदि उतारने पड़े. परीक्षा सेंटर पर डेढ़ घंटे पहले पेपर पहुंचे, लेकिन आधा घंटे पहले अंदर पहुंचे.

शिक्षक भर्ती परीक्षा 7600 पदों के लिए साढे नौ लाख अभ्यर्थी भाग्य अजमा रहे हैं. भर्ती परीक्षा 17 से 20 नवम्बर चार दिन आयोजित की जा रही है. परीक्षा के दूसरे दिन 18 जनवरी 2026 को अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 लेवल-2 का पेपर आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. इसमें कैंडिडेट्स साइंस-मैथ्स का पेपर दे रहे हैं.

त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद परीक्षा
शिक्षक भर्ती परीक्षा में त्रि स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा की शुचिता पर कोई आंच न आ सके. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के मुख्य दरवाजे पर एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ चेक करने के बाद एंट्री दी गई. फिर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई तथा बाद में प्रवेश के दौरान बायोमैट्रिक से जांच के बाद परीक्षा कक्ष में एक बार फिर बारीकी से जांच की गई. किसी भी तरह गडबड़ी से बचने और नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई.

स्वेटर, जर्सी उतरवाए गए
परीक्षा में पहले से निर्देश के बावजूद अभ्यर्थी मेटल की चेन वाले स्वेटर जर्सी पहनकर आ गए जिन्हें परीक्षा सेंटर के बाहर ही उतरवा लिया गया. परीक्षा केंद्र के बाहर परीवीक्षकों ने पहले अनाउंस किया कि चेन लगे स्वेटर जर्सी उतारकर ही परीक्षाकेंद्र में प्रवेश करें. इसके उन्होंने चैक किया, इस दौरान कई महिला-पुरुष अभ्यर्थियों से मेटल की चेन वाले स्वेटर जर्सी उतरवाए. इस दौरान एक महिला को मंगल सूत्र, कानों के टॉप्स और चूड़ा तक उतारना पड़ा.


परीक्षा से डेढ़ घंटे पहले पेपर पहुंचे, सेंटर में आधा घंटे पहले
परीक्षा केंद्रों पर पेपर डेढ़ घंटे पहले पहुंचाए गए, लेकिन नकल आदि से बचने के लिए सेंटर में आधा घंटे पहले ही पेपर पहुंचाए गए. परीक्षा सेंटर पर पेपर पहुंचाने वाली टीम के डीसी ललित गोलिया के अनुसार एक वेन में डेढ़ घंटे पहले पेपर परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचाए गए. इस दौरान पेपरों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस जवान तैनात रहे. करीब आधा घंटे बार पेपर परीक्षा केंद्र में पहुंचाए गए ताकि नकल का मौका नहीं मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

