राजस्थान में फिर हो जाता “भांकरोटा अग्निकांड” जैसा बड़ा हादसा! चलते केमिकल ट्रक में लगी भीषण आग

Jaipur Local News: जयपुर के भांकरोटा के पास दिल्ली-अजमेर हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया. एक केमिकल से लदा ट्रक चलते-चलते अचानक आग के गोले में बदल गया. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के वाहन और हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. यह घटना दो साल पहले इसी हाईवे पर हुए 'भांकरोटा अग्निकांड' की याद ताजा कर गई, जहां आग लगने से कई लोगों की जान गई थी.



आग लगने की सूचना और तत्काल कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना प्रभारी (SHO) श्रीनिवास जांगिड़ तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बिना किसी देरी के हाईवे पर यातायात रोक दिया और आसपास के वाहनों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने का प्रयास किया. ट्रक में मौजूद केमिकल की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही थी, जिससे विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया था.

पुलिस ने खुद बनकर निभाई फायर फाइटर की भूमिका

फायर ब्रिगेड के पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा था. इस बीच पुलिसकर्मियों ने मौके पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने की कोशिश की. SHO श्रीनिवास जांगिड़ और उनकी टीम ने जोखिम उठाकर ट्रक के पास जाकर आग बुझाने का प्रयास किया. पुलिस की तत्परता और साहस से आग को फैलने से रोका गया.

फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर पूरी तरह काबू

कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. अग्निशमन दल ने पानी और फोम की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. ट्रक में मौजूद केमिकल की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया.



हुआ था 'भांकरोटा अग्निकांड'

यह वही हाईवे है जहां दो साल पहले एक केमिकल ट्रक में लगी आग से 'भांकरोटा अग्निकांड' हुआ था. उस हादसे में कई वाहन जल गए थे और कई लोगों की जान चली गई थी. लोगों में डर का माहौल था कि कहीं फिर से वैसा ही कुछ न हो जाए. लेकिन इस बार पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.

प्रशासन की तत्परता की सराहना

स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता की सराहना की है. कहा जा रहा है कि अगर SHO श्रीनिवास जांगिड़ और उनकी टीम समय पर नहीं पहुंचते तो हादसा भयावह रूप ले सकता था. लोगों ने मांग की है कि हाईवे पर केमिकल ट्रकों की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जाए और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाए.

जांच शुरू

पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रक के इंजन या केमिकल लीक होने की आशंका जताई जा रही है. ट्रक चालक और मालिक से पूछताछ की जा रही है.

