BCCI को गुप्त मेल, क्या समझ आया RCA का खेल ?

RCA News : RCA में चल रहे विवाद के बीच दोनों गुट अभी तक आमने-सामने टकराते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कुछ दिनों पहले RCA मे हुए की मेल आईडी से बीसीसीआई को हुए मेल को लेकर दोनों गुटों में खुलकर टकराव सामने आ रहा है.

Published: Oct 27, 2025, 06:48 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 06:48 PM IST

Jaipur News : चारों सदस्यों के साथ धनंजय सिंह खींवसर आज आरसीए अकैडमी भवन पहुंचे और वहां सभी सदस्यों ने कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाकर एक-एक से गहन पूछताछ की.

आखिर जब मीटिंग हॉल का गेट लॉक था तो कर्मचारी कैसे अंदर आया और बीसीसीआई ने आईसीसी सही तमाम लोगों को मेल कर RCA के कौन से के कौन से काले चिठे खोलने की बात कर रहा था.

सवाल कैसे आरसीए के पेन ड्राइव , हार्ड डिस्क को डैमेज किया गया.इस मामले को लेकर धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि फिलहाल कर्मचारी से बातचीत की जा रही है. पूरे मामले की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. शिकायत के बाद सीसीटीवी सहित अन्य चीजों को खंगाल जाएगा.

वही कन्वीनर डीडी कुमावत ने कहा कि अगर किसी तरह का कोई शक है तो इन सब की साथ में भी थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार हूं. यह शिकायत लिख कर देते हैं तो मैं उसे पर हस्ताक्षर कर दूंगा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

वही कन्वीनर डीडी कुमावत ने चारों सदस्यों को लेकर कहा कि आरसीए के पास जयपुर SMS स्टेडियम नहीं है उसका MOU की करवाने के लिए सभी को साथ मिलकर बात करनी चाहिए.

इससे पहले एडहॉक कमेटी ने इस मामले पर कहा था कि संभवतः कोई व्यक्ति खिड़की के रास्ते अंदर घुसा और कंप्यूटर से छेड़छाड़ की. इस खुलासे के बाद RCA की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके, BCCI को भेजे गए फर्जी मेल के पीछे किसका हाथ है, इसकी खोज जारी है.

RCA में पिछले कुछ समय से आंतरिक राजनीति और गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं. इस ताजा विवाद ने संगठन के अंदर चल रही खींचतान को और उजागर कर दिया है.क्रिकेट प्रेमियों के बीच अब यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर RCA के अंदर ऐसा कौन है जो एसोसिएशन की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

