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सुरक्षा गार्ड टेंडर में लाखों की अनियमितता, जिला परिषद ने मांगे दोषी अधिकारियों के नाम

Kishangarh Renwal: जयपुर जिले की किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में सुरक्षा गार्ड टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है. जिला परिषद जयपुर ने वर्ष 2022 से 2025 तक कार्यरत अधिकारियों की जानकारी मांगी है. जांच रिपोर्ट में दोषियों के नाम शामिल नहीं होने पर विकास अधिकारी सीआर मीणा को नोटिस जारी किया गया है. पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byDilip choudhary
Published: Jul 06, 2026, 01:46 PM|Updated: Jul 06, 2026, 01:46 PM
सुरक्षा गार्ड टेंडर में लाखों की अनियमितता, जिला परिषद ने मांगे दोषी अधिकारियों के नाम
Image Credit: Security Guard Tender IrregularitiesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Security Guard Tender Irregularities: जयपुर जिले की किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में सुरक्षा गार्ड टेंडर प्रक्रिया को लेकर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है. आरोप है कि सुरक्षा गार्डों की निविदा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी करते हुए लाखों रुपये के स्तर पर गड़बड़ी की गई. मामला आचार संहिता के दौरान टेंडर प्रक्रिया अपनाने और निविदा में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया जा रहा है. शिकायतों के बाद जिला परिषद जयपुर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.


2022 से 2025 तक के अधिकारियों का मांगा गया रिकॉर्ड

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जिला परिषद ने पंचायत समिति में वर्ष 2022 से 2025 तक कार्यरत विकास अधिकारियों और सहायक लेखाधिकारियों का पूरा विवरण तलब किया है. विभाग यह जानना चाहता है कि संबंधित अवधि में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी में टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और निर्णय लेने में किसकी क्या भूमिका रही. जांच का उद्देश्य प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है.


जांच रिपोर्ट में दोषियों के नाम नहीं होने पर नोटिस

सूत्रों के अनुसार विभाग को जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भेजी गई, उसमें कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए. इस पर जिला परिषद ने नाराजगी जताते हुए विकास अधिकारी सीआर मीणा को नोटिस जारी किया है. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से भी स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्देश दिए गए हैं कि मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके.


आचार संहिता के दौरान टेंडर प्रक्रिया पर सवाल

मामले में यह भी आरोप है कि सुरक्षा गार्डों की निविदा प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया. यदि जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. विभाग अब टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेज, स्वीकृतियां, भुगतान रिकॉर्ड और प्रशासनिक आदेशों की जांच कर रहा है.


पूरी रिपोर्ट के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई

जिला परिषद का कहना है कि फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं. पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन और सरकारी निविदा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो.


जांच पर टिकी सभी की निगाहें

किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति से जुड़ा यह मामला अब प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. विभागीय जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या वास्तव में निविदा प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ. फिलहाल जिला परिषद की कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारियों में हलचल है और पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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