रवि शास्त्री का ये रूप देखकर इंटरनेट पर बवाल, कफ सिरप में भी ढूंढ लिया नशा, पूरी टीम को बनाया बेवड़ा

Ravi Shastri Ad : इंडियन क्रिकेटर कभी अपने खेल तो कभी दूसरी वजहों से चर्चा में रहते हैं. इस बार चर्चा में हैं रवि शास्त्री का एक विज्ञापन, जिसमें वो पार्टी बॉय के अंदाज में दिख रहे हैं. वैसे तो अभी रवि शास्त्री आईपीएल में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच एक विज्ञापन का वीडियो वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री अपने मस्तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा ही रुप इस एड फिल्म में भी देखने को मिला है. जिसमें वो पार्टी करते दिख रहे हैं, वो भी एक दम कूल अंदाज में. यूट्यूब पर इस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया है. एड फिल्म में रवि शास्त्री शानदार डॉयलाग भी बोल रहे हैं.

रवि शास्त्री एड फिल्म में बोल रहे हैं कि, तुम्हारे पास 70 मिनट है, उसके बाद कोई हैप्पी ऑवर्स नहीं होंगे. इसके अलावा वो कफ सिरप भी ऑन द रॉक्स ले रहे है और टीम के प्लेयर्स को बीयर बर्बाद नहीं करने की सलाह दे रहे हैं.

रवि शास्त्री ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि, इसमें कुछ भी याद ना रखें.

I think Ravi Sir took “Humko Peeni hai peeni peeni hai song” too seriously https://t.co/PStqPo5lDg

— Shiv (@padhle_yaar) May 21, 2022