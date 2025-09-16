Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1200 किलो मीट जब्ती ने खोली पोल, क्या राजस्थान से चल रहा है अवैध मीट कारोबार?

Jaipur News: जयपुर रेलवे स्टेशन पर सीकर से लाई गई करीब 1200 किलो मीट की खेप को लेकर हंगामा हुआ. निगम की टीम ने दस्तावेज़ न होने पर इसे अवैध बताया, जबकि सप्लायर ने कहा कि यह बकरे का मीट है और वैध सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था. सप्लायर ने निगम अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए. इस विवाद ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह सचमुच अवैध मीट सप्लाई है या फिर वसूली का खेल.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published: Sep 16, 2025, 08:33 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 08:33 AM IST

Trending Photos

राजस्थान विधानसभा में कैमरा विवाद पर रविंद्र सिंह भाटी का वार- '100 कैमरे लग जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता'
7 Photos
jodhpur news

राजस्थान विधानसभा में कैमरा विवाद पर रविंद्र सिंह भाटी का वार- '100 कैमरे लग जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता'

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून विदाई की तैयारी, फिर भी बरसेंगे बादल! 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून विदाई की तैयारी, फिर भी बरसेंगे बादल! 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

UPSC–RAS की तैयारी बिल्कुल फ्री! जानें राजस्थान की यह अनोखी योजना
6 Photos
Rajasthan government scheme

UPSC–RAS की तैयारी बिल्कुल फ्री! जानें राजस्थान की यह अनोखी योजना

क्या आप जानते हैं राजस्थान का ‘जलियांवाला बाग’ कौन सा है?
7 Photos
banswara news

क्या आप जानते हैं राजस्थान का ‘जलियांवाला बाग’ कौन सा है?

1200 किलो मीट जब्ती ने खोली पोल, क्या राजस्थान से चल रहा है अवैध मीट कारोबार?

Jaipur News: राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर सोमवार को सीकर से लाए गए? करीब 1200 किलो मीट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि यह मीट बेंगलुरु भेजा जा रहा था. इस दौरान नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की पशु प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची और मीट को अवैध बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी.

निगम अधिकारियों का कहना है कि मीट सप्लाई करने वाले एजेंट के पास कोई भी वैध दस्तावेज, स्लॉटर हाउस की रसीद या प्रमाण पत्र मौजूद नहीं थे. रेलवे पार्सल विभाग ने भी मीट के कार्टन बिल्टी के साथ रिलीज करने की बात कही. निगम की टीम ने कहा कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मीट गौवंश का है या बकरे का.

एजेंट ने साफ किया कि यह बकरे का मीट
वहीं मीट सप्लायर एजेंट ने साफ किया कि यह बकरे का मीट है और पूरी तरह वैध तरीके से बेंगलुरु और हैदराबाद सप्लाई किया जा रहा है. उसने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम पशु प्रबंधन के अधिकारी हर खेप पर लाखों रुपये की रिश्वत मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर मीट को नष्ट करने की धमकी देते हैं. यह पूरा मामला कई सवाल खड़े करता है. अगर मीट सप्लाई कानूनी है तो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए गए? यदि वास्तव में अवैध मीट सप्लाई हो रही है? तो यह राजस्थान से बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक कैसे लगातार पहुंच रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मीट सप्लाई की पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान
नगर निगम प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरोप है कि मीट सप्लायर्स से मासिक वसूली होती है और पैसे बंद करने पर कार्रवाई की जाती है. इस विवाद ने राजस्थान से अन्य राज्यों तक हो रही मीट सप्लाई की पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. क्या वास्तव में अवैध मीट का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है? और प्रशासन इस पर आंख मूंदे बैठा है, या फिर यह मामला सिर्फ वसूली और दबाव बनाने का है?

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news