बड़े बीजेपी नेताओं की अंता से दूरी ! कांग्रेस बोली- डरपाेक

Anta by election 2025 : प्रदेश में एक मात्र सीट पर चुनाव होने से कांग्रेस और बीजेपी जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाने का दावा कर रही है. लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर नहीं आई है.

Published: Oct 25, 2025, 03:06 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 03:06 PM IST

Rajasthan Politics News : अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। अंता में अभी तक चुनाव प्रचार से बीजेपी के बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है, इसको लेकर विपक्ष सहित जनता में सवाल उठने लगने हैं.

अभी तक सांसद दुष्यंत सिंह ही अंता में मोर्चा संभाले हुए हैं. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रचार की हमारी अपनी स्टाइल और रणनीति है, हमारा प्रचार चल रहा है. वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा कि बीजेपी नेता डरपोक है वो प्रचार के लिए जनता के बीच जाने से डर रहे हैं.

अंता उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान

प्रदेश में एक मात्र सीट पर चुनाव होने से कांग्रेस और बीजेपी जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाने का दावा कर रही है. यह बात दूसरी है कि अंता सीट पर प्रचार के लिए अब तक बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर नहीं आई है.

बीजेपी सबकुछ ठीक तो है ?

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा थे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलाेत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह सहित सभी छोटे-बड़े नेता पहुंचे थे. नामांकन के बाद से लेकर अब तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अंता नहीं पहुंचा है. इसको लेकर कांग्रेस तो सवाल कर ही रही है, वहीं जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी सवाल उठने लगे हैं कि सबकुछ ठीक तो है ?

स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम, ज्यादातर नहीं पहुंचे

अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधामोहनदास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य बड़े नेता अभी तक प्रचार के लिए अंता नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मोरपाल सुमन के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शामिल होने वाले थे, इसकी पूरी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन एनवक्त उन्हें मना कर दिया कि सीएम भजनलाल शर्मा और अन्यनेता सब साथ जाएंगे. इसके बाद फिर तय हुआ कि दीपावली के तुरंत बाद अंता जाकर सभा करेंगे कि ताकि एकजुटता का मैसेज जाए, लेकिन दीपावली के बाद भी चार पांच दिन निकल गए. इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच चर्चा है कि बीजेपी में सबकुछ ठीक तो चल रहा है, कहीं कुछ मतभेद तो नहीं है.

बीजेपी अध्यक्ष बोले- हमारा प्रचार चल रहा, जल्द जाएंगे हम
इधर बडे नेताओं की अंता से दूरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है. हमारा प्रचार चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हमारी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी स्टाइल है, काम करने का हमारा तरीका है. राठौड़ ने कहा कि सब नेता जल्द ही अंता जाएंगे सबके दिमाग लगे हुए हैं . सारी योजनाएं हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री-नेता भी पहुंच गए हैं. हमारे मंत्री तो तीन तीन बार पहुंच गए हैं . पार्टी के पदाधिकारी भी वहीं काम कर रहे हैं। मेरे सहित मुख्यमंत्रीजी, वसुंधरा जी उसी बेल्ट में जाने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि हम कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करते हैं। हम कार्यकर्ता पर भरोसा करते हैं.

बीजेपी में वसुंधरा वर्सेज भजनलाल चल रहा है- प्रताप सिंह

दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अंता में हमारे प्रत्याशी ने जिस दिन नामांकन भरा उस दिन सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कांग्रेस का एक भी नेता नहीं था जो मंच पर ना हो. लेकिन बीजेपी के बड़े नेता गायब हैं. बीजेपी में वसुंधरा वर्सेज भजनलाल चल रहा है. इनमें भारी टकराव है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा. बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी तो लगा दी, सीएम की मीटिंग में मंत्रियों ने जाने से मना कर दिया कि गांव के लोग उन्हें निकलने नहीं देंगे। वहां बिजली नहीं आ रही, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है. दो साल में बारां अंता में हमने काम नहीं किए, इसलिए मंत्री जाने से डर रहे हैं.खाचरियावास का आरोप है कि बीजेपी के बड़े नेता डरे हुए हैं, जाएंगे तो पुलिस को साथ लेकर जाएंगे, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तो ज्यादा डरे हुए हैं. लोग सवाल करेंगे कि पीपलाेदी हादसे के वक्त नहीं गए अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे. बीजेपी में फूट जबरदस्त है, राजस्थान में सीएम को कुर्सी जाने का डर है तो वसुंधराजी को निबटाने में लगे हैं.

हम अंता उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे-जवाहर सिंह बेढम

दूसरी ओर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अंता चुनाव में हमारे मंत्री कार्यकर्ता लगे हुए हैं. जब जिसको मौका मिल रहा है अंता प्रचार के लिए जा रहे हैं. प्रताप सिंह खाचरियावास को क्या पता हमारी चुनावी रणनीति क्या है ? हम अंता उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे.

