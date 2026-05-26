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जुलाई से शुरू होगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, AC ट्रेन से 50 हजार बुजुर्ग करेंगे तीर्थ दर्शन

Senior Citizen Tirth Yatra Yojana: देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 के तहत जुलाई से शुरू होने वाली यात्राओं में पहली बार ट्रेन के हर कोच पर राजस्थान की आस्था, संस्कृति और धरोहरों की झलक दिखाई देगी.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: May 26, 2026, 06:13 PM|Updated: May 26, 2026, 06:13 PM
जुलाई से शुरू होगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, AC ट्रेन से 50 हजार बुजुर्ग करेंगे तीर्थ दर्शन
Image Credit: Senior Citizen Tirth Yatra Yojana

Senior Citizen Tirth Yatra Yojana: देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 के तहत जुलाई से शुरू होने वाली यात्राओं में पहली बार ट्रेन के हर कोच पर राजस्थान की आस्था, संस्कृति और धरोहरों की झलक दिखाई देगी. गोविंद देवजी मंदिर से लेकर खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी और प्रदेश के ऐतिहासिक किलों-धरोहरों की थीम पर सजाई गई ट्रेनें बुजुर्ग यात्रियों को नया अनुभव देंगी. योजना के तहत 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेनों से देश के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे, जबकि 6 हजार श्रद्धालु हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा कर सकेंगे.

राजस्थान के बुजुर्गों के लिए इस बार तीर्थ यात्रा सिर्फ धार्मिक सफर नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी की परीक्षा भी होगी. देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 में पहली बार सख्त स्व-घोषणा व्यवस्था लागू की है. अब आवेदन करने वाले हर बुजुर्ग को यह लिखित घोषणा देनी होगी कि वे आयकरदाता नहीं हैं और इससे पहले योजना का लाभ नहीं ले चुके हैं. विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि बाद में जानकारी गलत पाई गई, तो पूरी यात्रा का खर्च संबंधित यात्री से वसूला जाएगा.

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देवस्थान विभाग की ओर उसे 2026-27 में करवाई जाने वाली तीर्थयात्रा के लिए कल से आवेदन की प्रकिया शुरू होगी. इस दौरान 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से और छह हजार बुजुर्गों को हवाईजहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए जाएंगे. पहली बार यात्रा के दौरान ट्रेन में हर कोच पर प्रदेश के प्रमुख मंदिर जिनमें गोविंद देवजी मंदिर से लेकर खाटूश्याम जी, सालासर बालाजी से लेकर प्रदेश के 20 से अधिक ऐतिहासिक धरोहरों की झलक नजर आएगी.

विभाग के मुताबिक, 27 मई से 10 जून तक बुजुर्गों को विभाग की वेबसाइट के मुख्य पेज से आवेदन का मौका मिलेगा. इसके बाद लॉटरी खुलने के बाद जिले तक तय कोटे के अनुपात में जुलाई से यात्रा शुरू होना प्रस्तावित है. चयनित सूची जिला कलेक्टर कार्यालय, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है. आवेदक आवेदन स्वयं एवं ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं. इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी चिकित्सक द्वारा मान्य रहेगा.

ट्रेन से योजना के तहत चुने जाने वाले 15 प्रमुख धार्मिक स्थलों (सर्किट) की सूची इस प्रकार हैं. हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ तक, सम्मेदशिखर-पावापुरी, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा, द्वारका-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावती, कामाख्या-गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई-वैष्णोदेवी, अमृतसर और वाघा बोर्डर है. गोवा के मंदिर और चर्च, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब और हजूर साहिब नांदेड़ है.

कैसे और कौनकर सकता है आवेदन

देवस्थाान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जनाधार नंबर सबमिट करना होगी. आवेदक को अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में भरने होंगे. इसके बाद प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखनी होगी. योजना में आवेदन के लिए राजस्थान का मूलनिवासी जिसकी उम्र एक अप्रेल 2026 को 60 साल या इससे अधिक हो. आवेदक और उसका जीवनसाथी करदाता नहीं हो. केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी योजना के पात्र नहीं होंगे. पहले यात्रा कर चुके बुजुर्गों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा.

लंबे समय बाद फिर से ट्रेनों में जीआरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी. योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए पोर्टल में अलग संशोधन, मुख्य सूची के साथ 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी बनेगी. आय और पूर्व में यात्रा नहीं करने का स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है.

आवेदक अपने साथ जीवनसाथी या सहायक में से किसी एक को ले जा सकेगा. आवेदन करते समय ही इसकी जानकारी देनी होगी. यदि जीवनसाथी की उम्र 60 वर्ष से कम है, तब भी वह साथ यात्रा कर सकेगा. 70 वर्ष से अधिक आयु वाले अकेले यात्री सहायक ले जा सकेंगे. विशेष योग्यजन श्रेणी के यात्रियों को भी सहायक की अनुमति दी जा सकेगी.

बहरहाल यात्रा सिर्फ तीर्थों की नहीं होगी. इस बार राजस्थान की संस्कृति, आस्था और विरासत भी बुजुर्गों के साथ सफर करेगी. ट्रेन के हर कोच में गोविंद देवजी से खाटूश्यामजी तक और किलों से धरोहरों तक की झलक यात्रियों को अपने प्रदेश से जुड़ाव का अहसास कराएगी. जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा में बुजुर्ग सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि चलते-फिरते राजस्थान को भी महसूस करेंगे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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