पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर का निधन, अशोक गहलोत ने व्यक्त की संवेदना

Rajasthan Breaking News: राजस्थान की सियासत से एक दुखद खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर का SMS अस्पताल जयपुर में निधन हो गया.
Trending Photos
Rajasthan Breaking News: राजस्थान की सियासत से एक दुखद खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर का SMS अस्पताल जयपुर में निधन हो गया. पूर्व मंत्री पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और पिछले एक महीने से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.
इससे पहले पूर्व मंत्री भरत सिंह का इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज में भी चला था, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया था. लंबे समय से चल रही बीमारी के चलते उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया और रविवार 6 अक्टूबर को उन्होंने SMS अस्पताल में अंतिम सांस ली.
भरत सिंह कुंदनपुर राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कोटा क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ थी. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं और जनता के बीच लोकप्रिय नेता रहे.
भरत सिंह कुंदनपुर का अंतिम संस्कार कल 7 अक्टूबर 2025 को उनके पैतृक गांव कुंदनपुर, कोटा में दोपहर के समय होगा, उनके निधन से कांग्रेस पार्टी सहित पूरे राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर छा गई है. कई बड़े नेता और समर्थक जयपुर और कुंदनपुर पहुंच रहे हैं.
यह भी पढ़ें- SMS अस्पताल ट्रामा सेंटर में आग्निकांड पर बड़ी कार्रवाई! अधीक्षक सहित इन लोगों को पद से हटाया
भरत सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा-
मैं कल ही SMS अस्पताल जाकर उनसे कुशलक्षेम पूछकर आया था. डॉक्टरों ने उनकी तबीयत में सुधार बताया था, परन्तु आज ऐसा समाचार मेरे लिए व्यथित करने वाला है. भरत सिंह कुंदनपुर राजनीति एवं जनसेवा में बेबाकी एवं ईमानदारी की मिसाल थे.
वो हाड़ौती क्षेत्र के कद्दावर नेता थे. मेरे उनके परिवार से संबंध उनके पिताजी के समय से थे, जब मैं उनके साथ लोकसभा सांसद बना था. भरत सिंह कुंदनपुर मेरे साथ मंत्री भी रहे. मैं ईश्वर से भरत सिंह की आत्मा को शांति एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!