/Teacher Recruitment Exam: बदल गया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल, यहां जान लें एंट्री के सख्त रूल

Senior Teacher Recruitment Exam: वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू रहेंगे. सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में एक मिनट की देरी भी उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकती है. निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.



दो पारियों में आयोजित होगी भर्ती परीक्षा

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वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग पारियों में किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी.

अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा पारी और समय को ध्यान से समझने की जरूरत है. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में लगने वाले समय और संभावित यातायात की स्थिति को देखते हुए उम्मीदवारों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है. अंतिम समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने का प्रयास अभ्यर्थियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.



पहली पारी में GK का होगा पेपर

पहली पारी में सामान्य ज्ञान यानी जीके विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर 12 बजे समाप्त होगी. परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद किए जाने के नियम के अनुसार अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा.

ऐसे में पहली पारी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना बेहद जरूरी होगा. परीक्षा केंद्र की दूरी और रास्ते की जानकारी पहले ही हासिल करना उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है.



दूसरी पारी में हिंदी विषय की परीक्षा

दूसरी पारी में हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी. हिंदी का पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा. इस पारी के अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले यानी दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा.

निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को कम से कम निर्धारित प्रवेश बंद होने के समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की योजना बनानी चाहिए.



एक घंटे पहले बंद हो जाएगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश

भर्ती परीक्षा में सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रवेश को लेकर सख्ती बरती जाएगी. परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. पहली पारी के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री बंद रहेगी.



इस नियम के कारण अभ्यर्थियों के लिए समय का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. एक मिनट की देरी भी परीक्षा में शामिल होने का मौका छीन सकती है. उम्मीदवारों को ट्रैफिक, मौसम और परीक्षा केंद्र की दूरी जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए घर से समय से पहले निकलना चाहिए.



अभ्यर्थी पहले से कर लें परीक्षा केंद्र की जांच

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले ही देख लें. यदि संभव हो तो परीक्षा से पहले केंद्र तक पहुंचने वाले रास्ते की जानकारी हासिल कर लें. इससे परीक्षा के दिन केंद्र तलाशने में समय बर्बाद नहीं होगा.

इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. परीक्षा केंद्र पर जरूरी दस्तावेज और निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर पहुंचना आवश्यक है. किसी भी तरह की लापरवाही अभ्यर्थी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.



समय का रखें विशेष ध्यान

वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का शेड्यूल और प्रवेश का नियम बेहद महत्वपूर्ण है. पहली पारी में जीके और दूसरी पारी में हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित होगी. दोनों पारियों में परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए और निर्धारित समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए. परीक्षा से जुड़ी समय-सारिणी और दिशा-निर्देशों का पालन करना उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी होगा.

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