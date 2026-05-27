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70% प्रॉपर्टी अनु के नाम थी, फिर भी ब्लैकमेल! गौतम मीणा ने बताया 7 अप्रैल की पूरी घटना का राज

जयपुर के चोमूँ क्षेत्र में हुई अनु मीणा आत्महत्या मामले में फरार चल रहे उनके पति गौतम मीणा का बयान सामने आया है. गौतम मीणा ने पुलिस को दिए अपने बयान में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 27, 2026, 08:13 AM|Updated: May 27, 2026, 08:13 AM
70% प्रॉपर्टी अनु के नाम थी, फिर भी ब्लैकमेल! गौतम मीणा ने बताया 7 अप्रैल की पूरी घटना का राज
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: जयपुर में अनु मीणा आत्महत्या मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पति गौतम मीणा का बयान सामने आया है. गौतम मीणा ने पुलिस को दिए अपने बयान में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें ससुराल पक्ष द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनकी कुल संपत्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा उनकी पत्नी अनु मीणा के नाम पर दर्ज था.

गौतम मीणा ने 7 अप्रैल की घटना का पूरा ब्योरा भी बताया. उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने स्वयं बच्चों को स्कूल बस में बैठाया था. सुबह वॉक करने के बाद करीब 8:30 बजे उन्होंने अनु को बताकर चोमूँ स्थित प्लॉट के काम के सिलसिले में निकल गए. रास्ते में अनु का फोन आया और उन्होंने वापस आने को कहा. गौतम ने मना कर दिया क्योंकि वे चोमूँ पहुंचने वाले थे. इसके तुरंत बाद अनु ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, जिसमें वह घर के नीचे से ऊपर की ओर चुन्नी लेकर जा रही थीं. गौतम ने उन्हें बहुत समझाया और मना किया, लेकिन अनु नहीं मानीं.

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तत्काल गौतम ने पड़ोसी दिग्विजय को फोन कर घर का गेट तोड़कर अंदर जाने की गुहार लगाई. पड़ोसी द्वारा गेट तोड़ने में कुछ समय लगने के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके. गौतम चोमूँ से सीधे घर पहुंचे और अनु को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गौतम मीणा ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के पास एक वीडियो है, जिसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि अंतिम संस्कार के लिए बॉडी देने के बाद ससुराल वाले सिर्फ अंतिम संस्कार वाले दिन आए और उसके बाद गायब हो गए. इसके बाद उन्होंने उनके घर से प्रॉपर्टी के कागजात, गहने, मोबाइल फोन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल ली और दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गए.

गौतम ने कहा कि बच्चों से उनकी बात तक नहीं कराई जा रही है और बच्चों को लगातार मैनिपुलेट किया जा रहा है. जो बातें उनसे कहलाई जा रही हैं, बच्चे वही बोल रहे हैं. उन्होंने जयपुर और चोमूँ में प्लॉट की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अनु को आर्थिक तंगी या प्रताड़ना नहीं दी. बल्कि अनु के पिछले जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें कार गिफ्ट की थी.

गौतम मीणा ने आगे कहा कि ससुराल पक्ष ने अनु का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें उनके पक्ष में सबूत थे. उन्होंने दो बच्चों और नौकरी का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की अपील की है. उनका कहना है कि ससुराल वाले किसी भी कीमत पर उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं. गौतम मीणा ने पुलिस से आग्रह किया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और पूरी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए.

यह मामला वर्तमान में जयपुर पुलिस के लिए संवेदनशील बन गया है. अनु मीणा की आत्महत्या के पीछे क्या कारण थे, संपत्ति का विवाद कितना गहरा था और वीडियो में क्या है. इन सभी सवालों की जांच अब तेज हो गई है. पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनकर आगे की कार्रवाई करने वाली है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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