Rajasthan News: पिता की अस्थियां विसर्जन कर हरिद्वार से वापस लौट रहा था परिवार, फिर हुआ कुछ ऐसा कि 7 दिन में 4 पीढ़ियों का हुआ अंतिम संस्कार

Rajasthan News: जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रविवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला कस्बे के अशोक उर्फ कालूराम वैष्णव (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटा रोहित (23) और पोता गजराज (6) समेत वाटिका सांगानेर (जयपुर) निवासी रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु (36) और बेटा रुद्र (14 माह) की मौके पर ही मौत हो गई. ये सभी लोग अशोक वैष्णव के पिता गोपाल वैष्णव की अस्थियां विसर्जन कर हरिद्वार से लौट रहे थे. इस घटना ने वैष्णव परिवार की चार पीढ़ियों को सात दिनों में ही खत्म कर दिया.

गांव में कोहराम, बाजार बंद

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे जब चारों के शव एम्बुलेंस से गांव पहुंचे तो हर आंख नम हो गई. पूरा गांव अशोक वैष्णव के घर पर मौजूद था. ग्रामीणों ने कहा – "सिर्फ सात दिनों में एक साथ चार पीढ़ियां खत्म हो गईं." गमगीन माहौल में सुबह 7:30 बजे धनेश्वर रोड स्थित श्मशान घाट पर चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. शोक में कस्बे के बाजार स्वेच्छा से बंद रहे.

कैसे हुआ हादसा

शनिवार देर रात कार से लौटते समय जयपुर रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराई और करीब 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में गिर गई. रिंग रोड पर डिवाइडर के बीच करीब 20 फीट का खाली हिस्सा होने के कारण कार सीधे पानी में जा गिरी. रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे वहां से गुजर रहे लोगों ने पानी में उलटी कार देखी और पुलिस को सूचना दी. क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, जिसमें दो बच्चों सहित सातों के शव मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों की पीड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि अशोक वैष्णव धनेश्वर मंदिर में पूजा का काम करते थे. उनका बेटा रोहित गांव के बाजार में किराना दुकान पर काम करता था. रोहित के तीन बच्चे हैं, जिनमें से गजराज हादसे में काल का ग्रास बन गया, जबकि उसकी जुड़वां बहन और छोटा भाई जीवित हैं.

अंतिम संस्कार में नई त्रासदी

धनेश्वर रोड स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान एक और हादसा हो गया. पांच युवक नदी में नहाने उतरे, जिनमें से महेंद्र माली (25) की डूबने से मौत हो गई. महेश (35) पुत्र राधेश्याम शर्मा अभी लापता है और उसकी तलाश की जा रही है. वहीं बरदी चंद, राकेश और जीवराज को फुलिया कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनमें बरदी चंद की हालत गंभीर बताई जा रही है.