/पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Rajasthan Van Mitra Yojana: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. जनभागीदारी को जोड़ने के लिए अब हर पंचायत में 7 वन मित्र बनाए जाएंगे. जिसमें से दो महिलाएं जरूरी होंगी. आखिरकार वन मित्रों का पर्यावरण की दिशा में क्या रोल होगा.

11 हजार से ज्यादा पंचायतों में लगेंगे वन मित्र

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राज्य सरकार ने वन पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. वन विभाग ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम सात 'वन मित्र' पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं. इनमें न्यूनतम दो महिलाओं का चयन अनिवार्य होगा. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने सभी मुख्य वन संरक्षकों को आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. राजस्थान में 11,341 ग्राम पंचायत हैं. हर पंचायत में करीब 7 ग्राम पंचायतें हैं. यानि करीब 80 हजार वन मित्र लगाए जाएंगे, जिसमें से करीब 22 हजार महिला वन मित्र होंगी.

वन मित्रों का होगा ये काम

आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में 'वन मित्र' योजना लागू करने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति समीक्षा बैठक में योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अब सभी ग्राम पंचायतों में वन मित्रों के चयन और पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वन मित्र अपने-अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने, जनसहभागिता बढ़ाने और विभागीय गतिविधियों में सहयोग की भूमिका निभाएंगे. इनका चयन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा.

आवेदन के लिए ये प्रारूप

वन विभाग ने वन मित्र बनने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी जारी किया है. आवेदन में अभ्यर्थी को अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, ग्राम पंचायत का विवरण, पर्यावरण वन संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देनी होगी. आवेदनकर्ता को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वन मित्र के रूप में चयन होने पर वह वन विभाग या राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय दावा नहीं करेगा. साथ ही यह भी घोषित करना होगा कि वह वन, वन्यजीव से जुड़े किसी अपराध या अन्य आपराधिक मामले में लिप्त नहीं रहा है.