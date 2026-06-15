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राजस्थान में भूजल का महासंकट, सिर्फ 5% भूजल बचा

Jaipur News : भूजल विभाग की ताजा रिपोर्ट में भूजल को लेकर चौकानें वाला खुलासा हुआ है. सिर्फ 5 प्रतिशत ही पानी भविष्य के लिए बचा है. जैसलमेर भूजल दोहन के मामले में सबसे आगे है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAshish chauhan
Published: Jun 15, 2026, 03:38 PM|Updated: Jun 15, 2026, 03:38 PM
राजस्थान में भूजल का महासंकट, सिर्फ 5% भूजल बचा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राजस्थान में भूजल का महा संकट आ गया है.जितना वर्तमान में जमीन के पानी का उपयोग किया जा रहा है,उसका सिर्फ 5 प्रतिशत ही पानी भविष्य के लिए बचा है.मरूभूमि के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है.

महज 5.40% भूजल बचा

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राजस्थान में ग्राउंड वाटर के लिए महा संकट खड़ा हो गया है. भविष्य के लिए भूजल खत्म होने के कगार पर है. प्रदेश में भविष्य के लिए महज 5.40 प्रतिशत ही पानी बचा है. जितना भूजल वर्तमान में यूज हो रहा है उसका महज 5.40% भूजल बच पाया है. हालत ये हो चले कि है भूजल का दोहन 300 प्रतिशत के भी पार पहुंच गया है. राजस्थान के 33 जिलों में (पुराने) 27 जिले ऐसे है, जहां भूजल का दोहन हो रहा है. महज 4 जिले ऐसे है, जहां 100 प्रतिशत कम पानी का दोहन किया जा रहा. राजस्थान में सालाना वर्तमान में 17.1 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM भूजल का उपयोग किया जा रहा है.जबकि भविष्य के लिए सिर्फ 0.93 बिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी बच पाया है. भूजल विभाग की ताजा रिपोर्ट में भूजल को लेकर चौकानें वाला खुलासा हुआ है.

आसान शब्दों में समझे भूजल का पूरा गणित

अब आसान शब्दों में समझते है कि कितना लीटर भूजल का उपयोग राजस्थान वर्तमान में कर रहा है और कितना लीटर भूजल भविष्य के लिए बचा है.1 BCM यानि बिलियन क्यूबिक मीटर में 1 लाख करोड़ लीटर पानी होता है.इस हिसाब से राजस्थान में उद्योग,घरेलू और सिंचाई के लिए भूजल का विश्लेषण ग्राफिक्स के जरिए समझते है.

भूजल का उपयोग बिलियन क्यूबिक मीटर लीटर में पानी की मात्रा

राजस्थान में कुल उपयोग 17.1 BCM 17,10,000 करोड़ लीटर

सिंचाई उपयोग 14.46 BCM 14,46,000 करोड़ लीटर

औद्योगिक उपयोग 0.13BCM 1300 करोड़ लीटर

घरेलू उपयोग 2.51 BCM 2,51,000 करोड़ लीटर

भविष्य के लिए पानी बचा 0.93BCM 9300 करोड़ लीटर

मौजूदा उपयोग का % सिर्फ 5.40 प्रतिशत ही भूजल बचा

जैसलमेर में सबसे ज्यादा भूजल दोहन

राजस्थान में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन जैसलमेर में 321% प्रतिशत तक हो रहा है.

इसके बाद जोधपुर में 255%, दौसा में232%, झुंझुनू में 228%, सीकर में 191% पानी का अति दोहन हो रहा है.इसलिए इस बात की गंभीरता तो समझे, क्योंकि जल है तो कल है.कल है तो भविष्य है.

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