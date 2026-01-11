जयपुर मानसरोवर में सीवरेज लाइन बनी मुसीबत, JDA की लापरवाही से सड़क पर बह रहा गंदा पानी!

Jaipur News: जयपुर में मानसरोवर के सुमेर नगर क्यू-ब्लॉक में जेडीए द्वारा बिछाई गई सीवरेज लाइन लगातार ओवरफ्लो हो रही है. जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मानसरोवर के सुमेर नगर क्यू-ब्लॉक में जेडीए द्वारा बिछाई गई सीवरेज लाइन लगातार ओवरफ्लो हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हैरानी की बात यह है कि यह सीवरेज लाइन महज एक साल पहले ही पूरी की गई थी, इसके बावजूद आए दिन चेंबर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है. घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है. लोगों का आरोप है कि जेडीए के अभियंता मौके पर निरीक्षण तक नहीं करते. सीवरेज लाइन के चेंबर बार-बार ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे यह साफ है कि या तो डिजाइन में खामी है या रखरखाव पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है.
मानसरोवर वासियों का कहना है कि वे आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो का दंश झेलने को मजबूर हैं. बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब गंदा पानी घरों के आसपास भर जाता है. स्थानीय लोगों ने जेडीए से जल्द से जल्द तकनीकी जांच कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके.
