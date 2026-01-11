Zee Rajasthan
जयपुर मानसरोवर में सीवरेज लाइन बनी मुसीबत, JDA की लापरवाही से सड़क पर बह रहा गंदा पानी!

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 11, 2026, 03:54 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 03:54 PM IST

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मानसरोवर के सुमेर नगर क्यू-ब्लॉक में जेडीए द्वारा बिछाई गई सीवरेज लाइन लगातार ओवरफ्लो हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हैरानी की बात यह है कि यह सीवरेज लाइन महज एक साल पहले ही पूरी की गई थी, इसके बावजूद आए दिन चेंबर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है. घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है. लोगों का आरोप है कि जेडीए के अभियंता मौके पर निरीक्षण तक नहीं करते. सीवरेज लाइन के चेंबर बार-बार ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे यह साफ है कि या तो डिजाइन में खामी है या रखरखाव पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है.

मानसरोवर वासियों का कहना है कि वे आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो का दंश झेलने को मजबूर हैं. बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब गंदा पानी घरों के आसपास भर जाता है. स्थानीय लोगों ने जेडीए से जल्द से जल्द तकनीकी जांच कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

