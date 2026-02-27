Zee Rajasthan
जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बड़ा धमाका! फटे चलते डंपर के 4 टायर, पीछे से ट्रक की भीषण टक्कर

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर टोल प्लाजा के पास आगे चल रहे डंपर के पिछले चारों टायर अचानक फट गए, जिससे पीछे से आ रहे लकड़ियों से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक चालक सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया है. क्रेन की मदद से चालक को केबिन से बाहर निकालकर सोनी देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Kotputli News: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर (कोटपूतली-बहरोड़) क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि एक गंभीर सड़क हादसा हो गया. घटना शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास हुई, जहां आगे चल रहे एक डंपर के पिछले चारों टायर अचानक फट गए. इस अप्रत्याशित घटना के कारण पीछे से आ रहा लकड़ियों से भरा ट्रक डंपर से जा टकराया. हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हाईवे पेट्रोलिंग टीम के सदस्य अशोक कुमार ने बताया कि लकड़ियों से लदा ट्रक कोटपूतली की ओर से दिल्ली के कीर्ति नगर जा रहा था. टोल प्लाजा के पास वाहनों की भीड़ के कारण ट्रक धीमी गति से आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान सामने चल रहे डंपर के पिछले चारों टायर एक साथ फट गए, जिससे डंपर अनियंत्रित हो गया. अचानक हुई इस घटना से पीछे चल रहे ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया और वह डंपर से टकरा गया.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. चालक केबिन में ही फंस गया और बाहर नहीं निकल सका. हादसे की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया गया और काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

सूचना पर शाहजहांपुर थाना पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय दुकानदारों और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के सहयोग से घायल चालक सतवीर, जो कोटपूतली का निवासी है, को उपचार के लिए सोनी देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों के अनुसार चालक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उसका इलाज जारी है.

हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. बाद में क्रेन की सहायता से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात को सुचारू कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

