2025 में शनि हुए मार्गी! डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य से जानिए किन 3 राशियों पर बरसेगी कृपा और किन पर टूटेगा कहर!

Shani Dev margi 2025: राजस्थान के डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के अनुसार, शनि देव कर्मफलदाता ग्रह हैं, जिनकी चाल (मार्गी या वक्र) सीधा असर कार्यों के परिणाम पर डालती है. मार्गी दशा में शनि स्थिरता देने वाले होते हैं. यही कारण है कि मकर, कुंभ और तुला राशियों पर इनके शुभ प्रभाव मिलेंगे, जबकि मेष, कर्क और वृश्चिक राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 09, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 02:01 PM IST

2025 में शनि हुए मार्गी! डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य से जानिए किन 3 राशियों पर बरसेगी कृपा और किन पर टूटेगा कहर!

Shani Dev Margi 2025: 2025 में शनि देव 28 नवंबर, शुक्रवार को मार्गी (सीधी चाल) हुए हैं और अब 26 जुलाई 2026 तक वहीं रहेंगे. फिलहाल शनि मीन राशि में गोचररत हैं, परंतु ज्योतिषीय प्रभावों का विश्लेषण दिसंबर 2025 तक उनकी कुंभ राशि संबंधी मार्गी दशा को आधार मानकर किया जाता है. इस पूरे समय करियर, धन, स्वास्थ्य, निर्णयों और संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिखेगा. कई राशियों के लिए यह समय शुभ अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

राजस्थान के डूंडलोद के ज्योतिषाचार्य गिरीश पारीक के अनुसार, शनि देव कर्मफलदाता ग्रह हैं, जिनकी चाल (मार्गी या वक्र) सीधा असर कार्यों के परिणाम पर डालती है. मार्गी दशा में शनि स्थिरता देने वाले होते हैं. यही कारण है कि मकर, कुंभ और तुला राशियों पर इनके शुभ प्रभाव मिलेंगे, जबकि मेष, कर्क और वृश्चिक राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

शुभ फल देने वाली राशियां
1. मकर राशि
शनि मकर राशि के स्वामी होने के कारण यह समय इन जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है.
करियर में बड़ी छलांग
नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता
धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि
निवेश से अच्छे परिणाम
यह अवधि जीवन में मजबूती और उन्नति प्रदान करेगी.

2. कुंभ राशि
चूंकि यह गोचर राशि भी है, इसलिए कुंभ जातकों पर शनि का मार्गी होना बेहद सकारात्मक प्रभाव देगा.
व्यापार में लाभ
नौकरी में पदोन्नति
परिवार में सुख और सहयोग
महत्वपूर्ण निर्णय सफल होंगे

3. तुला राशि
तुला में शनि उच्च के माने जाते हैं, इसलिए यह समय तुला जातकों के लिए बेहद फलदायी रहेगा.
वैवाहिक जीवन मधुर
स्वास्थ्य में सुधार
नए कार्यों की शुरुआत में सफलता
भाग्य का प्रबल साथ

उपाय

शनि मंत्र ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ का 108 बार जाप, शनिवार को तिल का तेल दान करना शुभ रहेगा.

अशुभ प्रभाव वाली राशियां
1. मेष राशि
शनि मेष में शत्रु भाव रखते हैं और ढैय्या का प्रभाव भी चल रहा है.
स्वास्थ्य समस्याएं
आर्थिक तंगी
कार्यों में रुकावट
इस समय सावधानी और संयम जरूरी है.

2. कर्क राशि
कर्क राशि साढ़ेसाती के दूसरे चरण से गुजर रही है.
मानसिक तनाव
पारिवारिक विवाद
निर्णयों में अस्थिरता
आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.

3. वृश्चिक राशि
ढैय्या समाप्ति की ओर है, फिर भी शनि का प्रभाव कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बनाए रख सकता है.
आर्थिक दबाव
स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव
कार्यों में देरी

उपाय:
-शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें
-मध्यमा उंगली में लोहे की अंगूठी धारण करें
-काले कुत्ते को भोजन कराएं
-शनि देव दान-पुण्य और सेवा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

2025-26 का यह मार्गी काल कई लोगों के लिए प्रगति लेकर आएगा, विशेष रूप से मकर, कुंभ और तुला जातकों के लिए. वहीं मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को संयम, अनुशासन और उपायों का पालन करना जरूरी रहेगा. शनि देव के प्रभाव गहरे होते हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन और सावधानी जीवन को स्थिरता दे सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

