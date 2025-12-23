Zee Rajasthan
जयपुर के शास्त्री नगर में मिला बदबू मार रहा बोरा, खोला तो निकली महिला की लाश

Shastri Nagar Murder: जयपुर. राजधानी के शास्त्री नगर इलाके में सुभाष कॉलोनी परसुराम पार्क के पास एक खाली मकान के पॉर्च में मंगलवार सुबह बोरे में बंधी एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. तेज बदबू उठने पर मकान मालिक और पड़ोसियों ने पॉर्च जांचा तो बोरे में महिला का शव पड़ा मिला. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Published: Dec 23, 2025, 12:24 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 12:24 PM IST

जयपुर के शास्त्री नगर में मिला बदबू मार रहा बोरा, खोला तो निकली महिला की लाश

Jaipur Crime News: जयपुर. गुलाबी नगरी में एक बार फिर अपराध की खौफनाक वारदात ने लोगों को हिला दिया है. शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी परसुराम पार्क के पास एक मकान के पॉर्च में बोरे में बंधी एक महिला की लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे पॉर्च से तेज बदबू उठने पर मकान मालिक और पड़ोसियों ने जांच की तो यह दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया.

एडीसीपी (नॉर्थ) बजरंग सिंह ने बताया कि पॉर्च में रखे बोरे से बदबू आने की शिकायत मिली थी. जब बोरा खोला गया तो अंदर करीब 50 वर्षीय महिला का शव पड़ा था. शव में सड़न शुरू हो चुकी थी, जिससे साफ था कि हत्या दो-तीन दिन पहले हुई. प्राथमिक जांच में पता चला है कि हत्या किसी अन्य जगह पर की गई और फिर शव को बोरे में बांधकर यहां ठिकाने लगाया गया. हत्यारे ने पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की है.

सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम ने मौके का मुआयना किया और सबूत जुटाए. पुलिस अब मृतका की शिनाख्त करने में जुटी है. उसके कपड़ों और अन्य निशानों से पहचान की कोशिश की जा रही है. साथ ही वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हत्यारों की गतिविधियां पता चल सकें.

पुलिस का मानना है कि हत्यारे ने सोची-समझी साजिश के तहत शव यहां फेंका. मकान खाली होने की वजह से कई दिन तक किसी को शक नहीं हुआ. बदबू न फैलती तो शायद यह राज और दिनों तक छिपा रहता. इलाके के लोग अब रात में घरों से निकलने से डरने लगे हैं. कई लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और खाली मकानों पर निगरानी रखने की मांग की है.

इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले कुछ महीनों में जयपुर में महिलाओं से जुड़े अपराधों में इजाफा हुआ है. लोगों का कहना है कि पुलिस को और सतर्क होने की जरूरत है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के सटीक कारण और तरीके का पता चलेगा.

पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जो मिसिंग केसों की फाइलें खंगाल रही हैं. अगर महिला कहीं से लापता हुई थी तो उससे लिंक जोड़ा जाएगा. आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है. पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को महिला के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत थाने में बताएं. मामला गंभीर है और जल्द खुलासे की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


