8 से 15 जनवरी तक जयपुर बनेगा शौर्य नगरी, महल रोड पर 4 दिन भव्य सेना परेड

Jaipur News : राजधानी जयपुर में 8 से 15 जनवरी तक आयोजित होने जा रही सेना दिवस परेड को ऐतिहासिक और जनभागीदारी से भरपूर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने व्यापारिक, औद्योगिक और सामाजिक संगठनों से सक्रिय सहयोग और सहभागिता की अपील की.

बैठक में बताया गया कि 9, 11, 13 और 15 जनवरी को जगतपुरा स्थित महल रोड पर सुबह 7 बजे से सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें सेना के विभिन्न दलों द्वारा शौर्य, अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं 10 और 15 जनवरी को सायं 4:30 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या आयोजित होगी, जिसमें सैन्य बैंड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साहसिक प्रदर्शन लोगों को आकर्षित करेंगे. इसके साथ ही 9 से 12 जनवरी तक सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में ‘अपनी सेना को जानिए’ कार्यक्रम और अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी.

जिला कलक्टर ने कहा कि जयपुर में होने वाले बड़े आयोजनों में व्यापार और सामाजिक संगठनों की भूमिका हमेशा अहम रही है. प्रशासन को हर आयोजन में इनका सहयोग मिलता रहा है और सेना दिवस परेड–2026 में भी सभी वर्गों की सहभागिता से यह आयोजन यादगार बनेगा.उन्होंने इसे केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर बताया.

डॉ. सोनी ने कहा कि सेना दिवस परेड के माध्यम से युवाओं और आमजन में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और देश सेवा की भावना को मजबूत किया जाएगा. ऐसे आयोजनों से समाज और सेना के बीच जुड़ाव बढ़ता है, इसलिए हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है.

बैठक में जयपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि राजधानी में सेना दिवस परेड का आयोजन प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है. उन्होंने आश्वस्त किया कि व्यापार और औद्योगिक संगठनों की ओर से आयोजन में हरसंभव सहयोग दिया जाएगा और आम नागरिकों को भी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा. यहां आमजन को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली, आधुनिक हथियारों और रक्षा क्षमताओं की जानकारी मिलेगी.

बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूंड सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !