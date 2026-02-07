Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी, CM भजनलाल के बयान पर मंत्री CR पाटिल की मुहर

Shekhawati Yamuna Water: सीएम भजनलाल के बयान के दो दिन बाद आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम की बात पर जयपुर में मुहर लगा दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Feb 07, 2026, 06:28 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 06:28 PM IST

Trending Photos

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट
6 Photos
Jaipur gold silver rate

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
7 Photos
Rajasthan Online Census

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी, CM भजनलाल के बयान पर मंत्री CR पाटिल की मुहर

Shekhawati Yamuna Water: दो दिन पहले राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा को ललकारते हुए कहा था कि शेखावाटी को यमुना का पानी मैं ही पिलाऊंगा यमुना जल समझौते के एलाइनमेंट का काम शुरू हो गया है आप चिंता मत कीजिए डोटासरा जी हमने जो कहा है वो करके दिखाया है.

सीएम भजनलाल के बयान के दो दिन बाद आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम की बात पर जयपुर में मुहर लगा दी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए. उन्होंने कहा कि अब हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच डीपीआर तैयार करने पर सहमति बन चुकी है जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शेखावाटी को यमुना जल मिलकर रहेगा

पाटिल ने कहा कि इस मामले पर हरियाणा सरकार गंभीर है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दी है. अब डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सरप्लस पानी का हिस्सा राजस्थान को मिले. इसके लिए तकनीकी स्तर पर काम किया जा रहा है. राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचेगा. पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना पर काम तेज किया जाएगा, ताकि पानी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग से राज्यों को अधिक लाभ मिल सके. यमुना का पानी आने से राजस्थान की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा.

सिंधु का पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बेपटरी हुई रिश्तों के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया था. आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने फिर दोहराया कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा. देश के जल संसाधनों का उपयोग पहले भारत के हित में किया जाएगा. इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है.

पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को उत्तरी राज्यों की ओर लाने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है. शेखावाटी के लोग न केवल यमुना जल आने की उम्मीद से खुश हैं, बल्कि उन्हें ये भी भरोसा है कि वो दिन दूर नहीं जब सिंधु नदी का पानी भी मरूभूमि तक पहुंचेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news