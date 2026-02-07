शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी, CM भजनलाल के बयान पर मंत्री CR पाटिल की मुहर

Shekhawati Yamuna Water: दो दिन पहले राजस्थान विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा को ललकारते हुए कहा था कि शेखावाटी को यमुना का पानी मैं ही पिलाऊंगा यमुना जल समझौते के एलाइनमेंट का काम शुरू हो गया है आप चिंता मत कीजिए डोटासरा जी हमने जो कहा है वो करके दिखाया है.

सीएम भजनलाल के बयान के दो दिन बाद आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम की बात पर जयपुर में मुहर लगा दी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए. उन्होंने कहा कि अब हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच डीपीआर तैयार करने पर सहमति बन चुकी है जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होगा.

शेखावाटी को यमुना जल मिलकर रहेगा

पाटिल ने कहा कि इस मामले पर हरियाणा सरकार गंभीर है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दी है. अब डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सरप्लस पानी का हिस्सा राजस्थान को मिले. इसके लिए तकनीकी स्तर पर काम किया जा रहा है. राजस्थान में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचेगा. पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना पर काम तेज किया जाएगा, ताकि पानी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग से राज्यों को अधिक लाभ मिल सके. यमुना का पानी आने से राजस्थान की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा.

सिंधु का पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बेपटरी हुई रिश्तों के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया था. आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने फिर दोहराया कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा. देश के जल संसाधनों का उपयोग पहले भारत के हित में किया जाएगा. इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है.

पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को उत्तरी राज्यों की ओर लाने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है. शेखावाटी के लोग न केवल यमुना जल आने की उम्मीद से खुश हैं, बल्कि उन्हें ये भी भरोसा है कि वो दिन दूर नहीं जब सिंधु नदी का पानी भी मरूभूमि तक पहुंचेगा.

