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जयपुर में शिया समाज का विरोध जुलूस, काली पट्टी बांधकर इजराइल-अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी

Jaipur Shia Community Protest: जयपुर शहर में आज शिया समाज द्वारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर खुलकर विरोध दर्ज कराया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByImran
Published:Mar 21, 2026, 06:50 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 06:50 PM IST

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जयपुर में शिया समाज का विरोध जुलूस, काली पट्टी बांधकर इजराइल-अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी

Jaipur Shia Community Protest: राजस्थान के जयपुर शहर में आज शिया समाज द्वारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर खुलकर विरोध दर्ज कराया गया. जुलूस के दौरान लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की.

जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए इस बार ईद को पारंपरिक तरीके से नहीं मनाया जाएगा. समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और इसे एक प्रतीकात्मक संदेश बताया कि वे अन्याय और हिंसा के खिलाफ खड़े हैं.

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इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को याद करते हुए कसीदे पढ़े गए और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई. वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष और सिद्धांतों का प्रतीक रहा है, जिससे प्रेरणा लेकर समाज आज भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है.

जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. आयोजकों ने अपील की है कि लोग एकता और शांति बनाए रखें, लेकिन साथ ही अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाते रहें. समाज के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि यह कदम किसी त्योहार की खुशियों को कम करने के लिए नहीं, बल्कि एकजुटता और संवेदनशीलता दिखाने के लिए उठाया गया है, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि इंसानियत सबसे ऊपर है.

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