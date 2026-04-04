जयपुर में अवैध हथियारों का भंडाफोड़, ‘शिकार गन हाउस’ मालिक गिरफ्तार, टाइगर की खाल भी बरामद

Illegal Arms in Jaipur: राजस्थान के जयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एमआई रोड स्थित ‘शिकार गन हाउस’ के मालिक मोहम्मद जहीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एटीएस और रामगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई.

डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा के अनुसार, गन हाउस पर छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड को सील कर दिया गया. इसके बाद आरोपी के रामगंज स्थित घर की करीब 3 घंटे तक गहन तलाशी ली गई. इस दौरान पुलिस को एक अवैध 22 बोर राइफल, 282 जिंदा कारतूस और टाइगर की पुरानी खाल बरामद हुई.

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प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गन स्टोर की आड़ में अवैध हथियारों और कारतूस की खरीद-फरोख्त कर रहा था. बरामद टाइगर की खाल को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा जाएगा. पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने 1 अप्रैल को जोधपुर में दो आरोपियों- अमीन खान और बांगें को अवैध 12 बोर बंदूक, 30 कारतूस और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था.

पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि ये हथियार जयपुर के इसी गन हाउस से खरीदे गए थे. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस अवैध हथियार तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

