शिवसेना (शिंदे गुट) की राजस्थान में पैर पसारने की जुगत, मळ मास के बाद चार गुनी सदस्यता का दावा

Rajasthan Shiv Sena: शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान में पैर पसारने की जुगत कर रहा है. शिव सेना ने प्रदेश में 15 जनवरी के बाद पार्टी की सदस्यता चार गुनी करने का दावा किया है. पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से शनिवार को नई नियुक्तियां की है. राज्य के हर हिस्से में संगठन को पहुंचाने का संकल्प लिया गया.

शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को हुई बैठक में नई नियुक्तियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई. बैठक के दौरान संगठन विस्तार के लिए तीन नई नियुक्तियां की गई. इनमें गंगा नगर से विक्रम सिंह राठौड़ को उप राज्य प्रमुख (उपाध्यक्ष), सुनील शर्मा को प्रदेश सचिव और जितेंद्र राठौड़ को जयपुर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई. ये नियुक्तियां राजस्थान में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और युवा सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम हैं.

प्रदेश अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह पालड़ी ने कहा कि गंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले गंगानगर से नियुक्ति की गई है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने गांव और ढाणी तक शिवसेना शिंदे गुट की मौजूदगी दिखाई देगी. पार्टी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और मार्गदर्शन को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ संगठन नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रह्लाद सिंह ने कहा कि 15 जनवरी को पार्टी की एक विशेष मीटिंग आयोजित की जाएगी, जबकि 23 जनवरी को जयपुर में बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम से राजस्थान के शिवसैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा होगा. प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत लक्ष्य 25 हजार से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं और 15 जनवरी के बाद यह संख्या और बढ़कर एक लाख तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. राजनीतिक दृष्टि से फिलहाल राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं है. संगठन का मुख्य फोकस अपनी पार्टी को मजबूत करना और अगले चुनावों में पूरी तैयारी के साथ उतरना है. आवश्यकता पड़ने पर भाजपा या अन्य संगठनों के साथ गठबंधन की संभावना पर विचार किया जाएगा.

यूथ विंग अध्यक्ष सचिन ने कहा कि लगातार चलाए जा रहे सदस्यता अभियान से शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान में सक्रिय और सशक्त किया जा रहा है. नई नियुक्तियों और संगठनात्मक मजबूती के जरिए पार्टी का विस्तार और प्रभाव राज्य के हर हिस्से में किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-