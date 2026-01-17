Zee Rajasthan
शिव ट्रिलॉजी के लेखक अमीश त्रिपाठी का बड़ा बयान, बोले- भारत में आध्यात्मिकता कभी खत्म नहीं होती

Rajasthan News: प्रख्यात लेखक और “शिव ट्रिलॉजी” के रचयिता अमीश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पौराणिक परंपराओं पर विस्तार से अपने विचार रखे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 17, 2026, 11:38 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 11:38 PM IST

शिव ट्रिलॉजी के लेखक अमीश त्रिपाठी का बड़ा बयान, बोले- भारत में आध्यात्मिकता कभी खत्म नहीं होती

Rajasthan News: प्रख्यात लेखक और “शिव ट्रिलॉजी” के रचयिता अमीश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पौराणिक परंपराओं पर विस्तार से अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 108 का गहरा संबंध है, जो बार-बार प्रकृति और ब्रह्मांड में दिखाई देता है.

अमीश त्रिपाठी ने बताया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दोनों ही स्थानों पर 108 का अनुपात देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारी संस्कृति ऋतुओं और प्रकृति के अनुकूल चले. भारत की परंपरा कभी यह नहीं रही कि विज्ञान के सहारे प्रकृति पर कब्जा किया जाए, बल्कि विज्ञान का उपयोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए किया गया.

उन्होंने आध्यात्मिकता पर बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां लोग भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना और चर्चा करना कभी बंद नहीं करते. विदेशों में ऐसा सांस्कृतिक जुड़ाव कम देखने को मिलता है. पूर्व जन्म और कर्म के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए अमीश त्रिपाठी ने कहा कि किस कर्म की सजा किस जन्म में मिलेगी, यह या तो शिवजी जानते हैं या फिर हमें स्वयं कर्म करने के बाद पता चलता है.

उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं. रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसी घटनाओं को भी अलग-अलग दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि 18 पुराण हैं और भगवान कार्तिकेय के जन्म की भी विभिन्न कथाएं मिलती हैं.

संस्कृत साहित्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कालिदास को महानतम कवियों में गिना जाता है और हमारी परंपरा में “सत्य एक है पर उसे कहने के मार्ग अनेक हैं” की भावना रही है. लेखन की प्रक्रिया पर बोलते हुए अमीश त्रिपाठी ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन जब बात भगवान और आस्था की हो, तो श्रद्धा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि जिन देवी-देवताओं पर मैं लिखता हूं, उनकी स्वयं पूजा करता हूं और शायद यही भावना मेरी पुस्तकों में झलकती है. उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि ग्रीस जैसे देशों में अब लोग देवताओं की कहानियां कम सुनते हैं, जबकि भारत में आज भी हर वर्ग के लोग भगवान की कथाओं से जुड़े हुए हैं. अंत में उन्होंने कहा कि मैं स्वयं शिव भक्त हूं और यह मेरे लेखन में भी दिखाई देता है.

