/राजस्थान में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोग हो रहे डॉग बाइट के शिकार

Jaipur News : राजस्थान में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के तहत संकलित जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य में 18,42,617 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में मामलों में सात गुना से अधिक वृद्धि हुई है. सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में पिछले तीन सालों के दौरान औसतन हर साल 4 लाख से ज्यादा लोग डॉग बाईट का शिकार हो रहें है.

राजस्थान में वर्ष 2021-22 में 88,259 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,93,999 तक पहुंच गए। यानी पांच वर्षों में करीब 573 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

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सालवार डॉग बाइट के मामले

वर्ष मामले

2021-22 88,259

2022-23 2,78,244

2023-24 4,27,806

2024-25 4,60,309

2025-26 5,93,999

कुल 18,42,617

2025-26 में सबसे ज्यादा मामले वाले जिले

वर्ष 2025-26 में डॉग बाइट के मामलों में अलवर राज्य में सबसे ऊपर रहा, जहां 47,910 मामले दर्ज हुए। इसके बाद श्रीगंगानगर (38,331), बीकानेर (35,796), डीग (34,087), जयपुर (33,595) और धौलपुर (32,688) का स्थान रहा.

टॉप-10 जिले

अलवर – 47,910

श्रीगंगानगर – 38,331

बीकानेर – 35,796

डीग – 34,087

जयपुर – 33,595

धौलपुर – 32,688

बीावर – 29,430

कोटा – 29,173

हनुमानगढ़ – 27,184

भीलवाड़ा – 23,858

कुछ प्रमुख जिलों की स्थिति

जयपुर : 33,595 मामले

अलवर : 47,910 मामले

अजमेर : 20,765 मामले

जोधपुर : 6,711 मामले

उदयपुर : 3,508 मामले

कोटा : 29,173 मामले

बूंदी : 10,651 मामले

भीलवाड़ा : 23,858 मामले

चूरू : 23,353 मामले

करौली : 16,329 मामले

आंकड़े बताते हैं कि कई जिलों में डॉग बाइट के मामलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेज वृद्धि दर्ज हुई है. विशेष रूप से अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, डीग, बीकानेर, हनुमानगढ़ और कोटा में मामलों की संख्या लगातार ऊंची बनी हुई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार डॉग बाइट के बाद समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन नहीं लगने पर रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा रहता है.



राज्य में बढ़ते मामलों ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण, नसबंदी कार्यक्रम, एंटी-रेबीज टीकाकरण और जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं. अगर स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. पांच वर्षों में 18.42 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामलों ने राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और शहरी प्रबंधन दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.